Kyrgios, rival a evitar

Londres, 22 jun. Nick Kyrgios será el gran rival a evitar este viernes en el sorteo de Wimbledon. El australiano, por su condición de no cabeza de serie, partirá en el grupo de tenistas que puede caerle a los favoritos. Su juego, perfecto para la hierba, y su confianza en esta superficie, armas suficientes para poner en peligro a cualquier tenista.

Kyrgios, que se ha bajado de Mallorca por unas molestias en el abdominal, ha alcanzado esta temporada las semifinales en Stuttgart, Halle y cuartos de final en Mallorca. Él tiene claro que esta es su parte favorita del año y en la que tiene que sacar el máximo de puntos posible. Por eso se descarta automáticamente para la gira de tierra batida, donde solo disputó Houston, el torneo más rápido de los que se juegan sobre arcilla, y se prepara concienzudamente para el pasto.

Ahí, se coloca entre los mejores. "Diría que soy top 5 o top 10 en esta superficie", apuntó Kyrgios, que se dio a conocer al mundo cuando venció a Rafael Nadal en Wimbledon en 2014.

A su favor juega su excelente bagaje contra los mejores. Domina en el cara a cara a Daniil Medvedev (2-1), a Alexander Zverev (4-3), a Novak Djokovic (2-0) y a Stefanos Tsitsipas (3-1). Nadal es el que más controlado le tiene con un balance de tres victorias a favor del manacorense y seis a favor del de Canberra.

Pese a sus predicciones y sus números contra los top, lo cierto es que Kyrgios nunca ha alcanzado una final en hierba, solo ha jugado cuatro semifinales, todas ellas perdidas. Su mejor resultado en Wimbledon fue en aquella primera participación como invitado, cuando tras derrotar a Nadal alcanzó los cuartos de final. Desde aquello, solo ha ganado once encuentros en la Catedral y ha llegado a octavos en dos ocasiones.

Tras su retirada en Mallorca, Kyrgios explicó que ha estado jugando muchos partidos últimamente y que se despertó este miércoles con dolor en el abdomen, pero que espera llegar bien a Wimbledon.

"He visitado al doctor del torneo enseguida y me ha recomendado no jugar esta noche. Aprecio mucho el torneo de Mallorca pero seguiré su consejo porque no quiero poner en riesgo mi participación en Wimbledon la próxima semana", explicó el de Canberra.

Otro de los rivales más peligrosos en las primeras rondas será el británico Andy Murray, que llegó a la final de Stuttgart, donde perdió con Matteo Berrettini, pero en la que se lesionó en el abdominal.

El escocés, dos veces ganador en Wimbledon, se tuvo que bajar de Queen's y empezó a entrenarse en Wimbledon durante el fin de semana, eso sí, sin forzar el servicio. Murray no pudo practicar este golpe hasta el martes, cuando, en un entrenamiento contra Thanasi Kokkinakis, volvió a sacar poco a poco.

El sorteo de Wimbledon tendrá lugar este viernes a las 10 de la mañana hora local, con Novak Djokovic como primer cabeza de serie y Rafael Nadal como segundo. Esto lo ha posibilitado la sanción a rusos y bielorrusos, que ha dejado al actual número uno, Daniil Medvedev, fuera del tercer Grand Slam de la temporada, y la lesión en los ligamentos de un tobillo que sufrió Alexander Zverev, segunda raqueta del mundo, que se ha perdido toda la gira de hierba. Nadal y Djokovic, que se enfrentaron por última vez en Wimbledon en las semifinales de 2018, no podrán verse las caras hasta la final. EFE

