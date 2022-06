"El Refugio", la nueva dimensión de la ciencia ficción que trajo la pandemia

Guillermo Azábal

Los Ángeles (EE.UU.), 23 jun. Hasta 2020, la ciencia ficción había conectado a los espectadores con escenarios tan lejanos como difíciles de creer. Sin embargo, la pandemia ha provocado un cambio de dimensión en este género, cuya audiencia tiene ahora un precedente real al que remitirse cuando imagina ambientes casi apocalípticos y episodios de histeria colectiva.

En este tablero, y bajo estas normas de juego, se estrena hoy "El Refugio", la primera serie de ciencia ficción producida originalmente por la plataforma de 'streaming' Pantaya, que relata las intrigas y los temores de una familia en la ruralidad mexicana ante extraños fenómenos de la naturaleza.

Ruidos inexplicables que hacen crujir el cielo, una supuesta amenaza ovni y ráfagas de luz que van y vienen a ninguna parte harán a los protagonistas cuestionarse constantemente si lo que están viendo es real o tan solo una ilusión.

Y las herramientas de las que deberá valerse la familia serán idénticas a las que tuvo en su mano cualquier hijo de vecino para medir el impacto de la crisis sanitaria durante los primeros meses de covid: Redes sociales, conexión a la red wifi e informativos de televisión 24 horas.

Una trama aderezada por el contexto de una familia que descansa en la casa de sus abuelos en un predio mexicano con unos padres separados, la pérdida reciente de una familiar cercana y una extraña a la que, ante la incertidumbre de lo que ocurre en el exterior, no le queda más remedio que cobijarse en este rancho.

"Todos los personajes que figuran tienen una razón de ser y eso es importantísimo para contar una buena historia", reveló Zuria Vega (Paula en la serie) durante una entrevista con Efe.

Los actores Alberto Guerra y Ana Claudia Talancón desempeñan el papel de padres de familia en una producción en la que brillan sobremanera las actuaciones de los más jóvenes: Isabella Arroyo y Diego Escalona.

Este último acaba erigiéndose en la serie como un pequeño genio de las matemáticas capaz de descifrar cuándo volverán a repetirse los bizarros acontecimientos basándose en la fórmula matemática de la sucesión de Fibonacci.

"Mi personaje intenta alejarse de lo que dicen las redes sociales y los medios para averiguar qué estaba pasando y cómo funcionaban las cosas a través de la ciencia", expresó Diego Escalona (Diego también en la serie), quien se mostró muy identificado con el papel que le tocó desempeñar.

"Son los mejores actores niños con los que he trabajado", aseguró, por su parte, la actriz Ana Claudia Talancón (Victoria), reconocida por haber sido nominada al Óscar a mejor película en habla no inglesa con "El Crimen del Padre Amaro" (2002).

Indirectamente, "El Refugio" también pone el foco en la desinformación, la difusión de 'fake news' y la credibilidad de los medios de comunicación en contextos de crisis.

La familia duda tanto de la fiabilidad de estos como de las redes sociales a la hora de evaluar si lo que están viendo a través de sus pantallas tiene algún componente de veracidad.

"Se abordan temas que no están tan lejos de la realidad: qué es una 'fake news' y qué no o en qué creemos cuando llegamos a momentos así. Algo que, en parte, ya hemos vivido", afirmó Vega.

La serie, que contará con seis capítulos de una hora disponibles en EE.UU. y Puerto Rico a través de Pantaya, fue creada por Fábula, la productora chilena propiedad de los hermanos Juan de Dios y Pablo Larraín.

"El Refugio", junto a otras producciones similares, medirá ahora cómo se acerca el gran público a un género que, desde que Orson Welles desatara el pánico radiando "The War of the Worlds" en 1938, ha sido catalogado como fábrica de conspiranoicos por muchos y como despertador de conciencias por tantos otros. EFE

gac/romu/cpy

(foto) (video)