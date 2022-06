El hielo marino del Ártico no aumenta ni alcanzó su nivel máximo en 30 años

Madrid, 23 jun. El hielo marino del Ártico no se expande ni ha alcanzado su nivel máximo en los últimos treinta años, como aseguran publicaciones en redes sociales en español a partir de afirmaciones del negacionista Tony Heller, que considera el calentamiento global un invento gubernamental para controlar a la población.

Numerosos usuarios en Twitter, Facebook y Telegram comparten estos artículos relacionados con una supuesta investigación que «revela» la expansión del Ártico, donde el hielo marino ha alcanzado «su nivel máximo en los últimos treinta años».

“Se les cae el cuento del calentamiento global”, asegura una de esos perfiles junto al enlace de un artículo publicado en un portal web que sostiene que el hielo marino del Ártico no solo no se está derritiendo, sino que se está expandiendo, sobre la base de que “la pérdida de hielo en mayo fue la más baja en más de tres décadas”.

Además, este mismo artículo argumenta que las muertes causadas por desastres naturales (olas de calor, incendios forestales, huracanes, etc.) están disminuyendo, por lo que “la ‘crisis climática’ no está teniendo ningún impacto en las muertes a nivel mundial”.

HECHOS: En realidad, la afirmación del artículo viral se basa en un gráfico que no demuestra una presunta expansión del hielo en el Ártico, sino todo lo contrario. Y tampoco es cierto que haya menos fenómenos meteorológicos extremos: el descenso del número de muertes por desastres naturales se debe a una mejor campaña de prevención para la población.

EL DESHIELO MARINO EN EL ÁRTICO ES UNA EVIDENCIA

En el artículo que comparten la mayoría de internautas se publican gráficos con datos de la Organización Europea Intergubernamental para la Explotación de Satélites Meteorológicos (Eumetsat) con los que sostienen que la pérdida anual de hielo en mayo de 2022 fue la más baja de ese mismo mes en tres décadas, cuando en realidad muestran que el nivel de este año se encuentra muy por debajo del de 1980.

Otro de los gráficos confirma que la tendencia correspondiente a mayo muestra una disminución media del hielo marino en un 2,5 % por década, equivalente a 33.000 kilómetros cuadrados menos cada año.

Y, a partir de una imagen obtenida en septiembre de 2021, la NASA calcula que el hielo marino del Ártico ocupaba entonces 4,72 millones de kilómetros cuadrados, mucho menos que el promedio mínimo registrado entre 1981 y 2010.

De hecho, los expertos del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) advirtieron el año pasado de que el mínimo anual del área de hielo marino del Ártico "probablemente caiga por debajo de 1 millón de kilómetros cuadrados", lo que supondría una disminución de casi el 90 % desde la década de 1980.

MÁS DESASTRES NATURALES, AUNQUE HAYA MENOS MUERTES

El polémico artículo afirma asimismo que hay menor número de muertes vinculadas a desastres naturales por una supuesta disminución de estos fenómenos extremos, pero tampoco es cierto.

En los últimos veinte años se produjeron "entre 350 y 500 desastres de mediana y gran escala cada año", según indica la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, que prevé un aumento de esta cifra hasta los "560 al año (o 1,5 desastres al día) para 2030".

El artículo que niega el cambio climático menciona una gráfica publicada por la plataforma de datos Our World in Data, pero esa fuente no sostiene que el número de desastres naturales.

Las estadísticas de Our World in Data muestran que el promedio anual de muertes a causa de desastres naturales durante la última década es de unas 45.000 personas en todo el mundo, lo que representa alrededor del 0,1% de las muertes mundiales.

Y añade que, a tenor de los datos históricos, “el mundo ha visto una reducción significativa en las muertes por desastres a través de predicciones más tempranas, infraestructura más resistente, preparación para emergencias y sistemas de respuesta”.

En conclusión, el calentamiento global es una emergencia climática de graves consecuencias, entre ellas el derretimiento de los polos y el incremento de los desastres naturales, que causan menos muertes exclusivamente gracias a la mejora continua de las infraestructuras de predicción y alerta. EFE

