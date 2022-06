Rins y Mir con ganas de cambiar su "signo" en el TT Assen

Madrid, 22 jun. Los españoles Alex Rins y Joan Mir, pilotos oficiales de Suzuki, han destacado las ganas que tienen de poder cambiar de "signo" su trayectoria de la actual temporada, si bien en el caso de Rins su rendimiento estará supeditado a la recuperación de la lesión en la muñeca.

"Fue difícil para mí ver Sachsenring desde fuera, pero tuve que tomar una decisión cuidadosa y considerada y hacer lo mejor a largo plazo ya que esperar unos días más debería haber permitido que mi muñeca sanara un poco más, y espero que esta vez el dolor sea más soportable", explicó Alex Rins.

"Pediré consejo a los médicos e intentaré tomarme el fin de semana sesión a sesión, pero tengo muchas ganas de correr en Assen, pues es un lugar realmente increíble", aseguró Rins.

Joan Mir, campeón del mundo de MotoGP en 2020, reconoció en la nota de prensa de Suzuki que no quiere recordar lo que sucedió en Alemania.

"No puedo insistir en lo que pasó el fin de semana pasado, y me siento contento de haber podido venir directamente a Assen y volver al trabajo y como ya comenté en Sachsenring, me he sentido mejor con mi moto y hemos podido empezar a limar algunas pequeñas cosas que nos han dado problemas", afirmó Mir.

"El año pasado, en Assen, conseguí un podio y fue fantástico, sobre todo con tanto apoyo de los aficionados, pero este año, más que nada, quiero irme al parón veraniego con un buen final en el bolsillo", aseguró Joan Mir.