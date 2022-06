Miércoles, 22 de junio de 2022 (18.00 GMT)

AFGANISTÁN TERREMOTO

Más de mil muertos en un terremoto en el este de Afganistán

Kabul. Más de mil personas murieron y otras 1.500 resultaron heridas en el terremoto de 5,9 grados que sacudió anoche el este de Afganistán, donde en el distrito más afectado el 70 % de las viviendas quedaron destruidas o dañadas, mientras los equipos de rescate tratan de localizar a supervivientes bajo los escombros. El número de fallecidos asciende oficialmente a 1.030, pero las autoridades advierten de que las cifras podrían aumentar a medida que avanzan las labores de rescate.

UCRANIA GUERRA SITUACIÓN

Las tropas rusas avanzan hacia Lisichansk, último bastión ucraniano en Lugansk

Moscú/Kiev. Las tropas rusas aumentaron hoy la presión sobre Lisichansk, la última plaza fuerte ucraniana en la región de Lugansk después de que tomaran el control de la mayor parte de la vecina Severodonetsk, donde ya solo hay resistencia en la planta industrial Azot. "Los rusos se acercan a Lisichansk tras haber avanzado en las localidades cercanas" y la ciudad "está siendo bombardeada por la aviación" rusa, admitió hoy en su cuenta de Telegram el gobernador de la región de Lugansk, Serhiy Gaidai.

UCRANIA GUERRA

Zelenski dice que la entrada de Ucrania en la UE motiva al Ejército ucraniano

Toronto (Canadá). La posible integración de Ucrania a la Unión Europea (UE) es una gran motivación para la sociedad ucraniana y especialmente para su ejército, afirmó hoy el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, durante una videoconferencia con estudiantes canadienses. "Para nuestra sociedad y nuestro ejército es una gran motivación. Una gran factor de motivación para la unidad y la victoria del pueblo ucraniano", dijo. Zelenski, que respondió en directo a las preguntas realizadas por estudiantes de varias universidades canadienses, añadió que los dos próximos días serán decisivos para la candidatura de Ucrania a la integración en la Unión Europea (UE). "Es un momento crucial para nosotros. Algunos miembros de mi equipo lo comparan como ir de la oscuridad a la luz", explicó.

UCRANIA GUERRA

Von der Leyen pide a los líderes estar a la altura de la responsabilidad con Ucrania

Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, pidió hoy a los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea (UE), que mañana decidirán si dan a Ucrania el estatus de candidato a unirse al bloque comunitario, que estén a la altura "de la responsabilidad histórica" que enfrenta la UE con Kiev tras la invasión rusa. En un debate en el Parlamento Europeo, Von der Leyen subrayó que la recomendación positiva de Bruselas a la solicitud ucraniana de recibir este estatus se basó en "pruebas sobre el terreno que nos dicen que Ucrania merece una perspectiva europea y el estatus de candidato". "Ahora le corresponde al Consejo Europeo decidir y estar a la altura de la responsabilidad histórica a la que nos enfrentamos, afirmó.

EEUU ECONOMÍA

La Reserva Federal adelanta más subidas de tipos aun a riesgo de recesión en EEUU

Washington. El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, adelantó hoy que el organismo mantendrá su política de subidas de los tipos de interés aun a riesgo de que el país entre en una recesión, un escenario que no descartó. En una comparecencia ante un comité del Senado de EE.UU., Powell aseguró que un "aterrizaje suave" de la economía (es decir, una bajada de la inflación que afecte en lo mínimo a la actividad económica) sigue siendo el objetivo de la Fed, pero admitió que este escenario es cada vez "más difícil". "Este objetivo ha pasado a ser significativamente más difícil por los hechos acontecidos en los últimos meses", respondió Powell a las preguntas de uno de los senadores, en referencia a la guerra en Ucrania y la persistencia de los problemas de suministro globales.

COLOMBIA VENEZUELA

El presidente electo de Colombia contacta con el Gobierno venezolano para hablar de la reapertura fronteriza

Bogotá. El presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, anunció hoy que ya ha mantenido un contacto con el Gobierno venezolano con el propósito de reabrir la frontera común, cerrada desde hace casi siete años. "Me he comunicado con el Gobierno venezolano para abrir las fronteras y restablecer el pleno ejercicio de los derechos humanos en la frontera", escribió Petro en su cuenta de Twitter. Petro, elegido presidente de Colombia el pasado domingo, no dio detalles de la conversación ni quién fue su interlocutor, aunque se presume que haya sido el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con quien además tiene afinidades políticas.

COLOMBIA VENEZUELA

"Las fronteras con Venezuela están abiertas", responde Duque a Petro

Bogotá. El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que "las fronteras con Venezuela están abiertas" en respuesta al anuncio del presidente electo, Gustavo Petro, de que ya tuvo un contacto con el Gobierno venezolano con el propósito de abrir la frontera común cerrada desde hace casi siete años. "Las fronteras no han estado cerradas, están abiertas. Ustedes me preguntan si vamos a abrir fronteras, pues hoy las fronteras están abiertas", indicó el mandatario en la Casa de Nariño. Duque agregó que lo "importante" es garantizar "que, sobre todo del lado venezolano, no haya connivencia con el terrorismo porque allá están (alias) 'Pablito', 'Antonio García' e 'Iván Márquez'", en referencia a líderes de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), el primero, mientras que los otros dos son de las disidencias de las FARC que operan desde Venezuela.

LATINOAMÉRICA CORRUPCIÓN

Uruguay y Costa Rica lideran la lucha contra la corrupción en América Latina

Londres. Uruguay y Costa Rica son los países de América Latina con mayor capacidad para identificar y castigar la corrupción, según un informe publicado hoy que dibuja un "panorama heterogéneo" en la lucha contra los abusos de la gestión pública en la región y destaca retrocesos en México y Brasil. Los últimos tres países del ránking latinoamericano elaborado por el laboratorio de ideas Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y la consultora Control Risks son Guatemala, Bolivia y Venezuela, en las mismas posiciones que ocupaban en el listado de 2021.

UE VACUNAS

España y la UE presentan proyecto para producir vacunas en América Latina

Bruselas. El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, presentaron hoy en Bruselas la iniciativa "Equipo Europa" de la Unión Europea (UE) para apoyar la producción de vacunas y la resiliencia de los sistemas de salud en América Latina y el Caribe. Ambos presentaron en la sede de la CE la iniciativa "Equipo Europa", que consideraron que es un ejemplo de la relevancia que la UE otorga a sus relaciones con los países de América Latina y el Caribe. "La iniciativa que presentamos hoy expresa la importancia de las lecciones aprendidas en dos años de pandemia", afirmó Sánchez, quien insistió en que una de esas lecciones es la necesidad del acceso universal a vacunas seguras y efectivas apostando por la descentralización de su producción. EFE

int-fpa/ie