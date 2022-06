México abre archivos militares para esclarecer hechos de la "Guerra sucia"

Ciudad de México, 22 jun. El Gobierno de México abrió este miércoles a sobrevivientes y familiares los archivos militares sobre las desapariciones forzadas de personas por motivos políticos durante los años 70, época conocida como "Guerra sucia" con el fin de esclarecer los hechos.

“Estamos en un acto muy fuerte, y al mismo tiempo muy lleno de significados y de dolor”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador durante el evento realizado en Ciudad de México.

El mandatario afirmó que este era “un acto de esperanza, es un acto para buscar entre todos cerrar una etapa, una historia negra de sufrimiento, de represión y dar inicio a una etapa nueva que ya, podría yo decir, comenzó desde hace poco más de tres años”, apuntó.

Indicó que integrantes de la Comisión de la Verdad y el Esclarecimiento Histórico, así como sobrevivientes y familiares de víctimas de la “Guerra sucia” podrán acceder a los archivos militares para buscar justicia y, sobre todo, la no repetición a violaciones graves a los derechos humanos.

López Obrador señaló que la apertura de los archivos militares es “un acto de reconciliación nacional que necesitamos”, pues no se le puede dar la vuelta a la hoja “así nomás, tenemos que conocer la verdad, toda la verdad y que haya justicia para que no se repitan actos oprobiosos, no vuelva la represión, autoritarismo en nuestro país”.

En México, la época conocida como "Guerra sucia" se dio en la década de 1970 y parte de la de 1980 y fue catalogada por especialistas como "terrorismo de Estado".

Según especialistas, durante ese periodo existió en el país "una violencia ejercida por el Estado mexicano" contra disidentes y opositores políticos en distintas entidades del país.

Entre ellas, el entonces Distrito Federal (ahora Ciudad de México) y en estados del norte del país como Sinaloa, Chihuahua y Nuevo León, o Jalisco en el occidente, aunque esta violencia especialmente se focalizó en Guerrero (sur), y principalmente en la zona rural de esa entidad.

El mandatario mexicano dijo que durante está época, cada acción que ensució las actividades del ejército siempre hubo una decisión de una autoridad civil.

“Actos que han manchado la trayectoria de contribución al desarrollo de México de las fuerzas armadas han estado vinculados, relacionados con órdenes recibidas por gobiernos civiles, no quiero, porque no es el momento de ejemplificar sobre lo acontecido en los últimos tiempos, pero fueron ordenadas desde arriba", señaló.

Y afirmó que pedirá a la Fiscalía General de la República (FGR) que participe y se integre a la Comisión de la Verdad y Esclarecimiento Histórico sobre la “Guerra sucia”.

En tanto, el subsecretario de Derechos Humanos de la secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas señaló que es necesario mirar de frente a la historia, reconocerse en ella y abrir ruta de cambio con un pasado doloroso.

“De no ser capaces se corre el riesgo que nuestro actuar no dignifique a los movimientos que antecedieron, las luchas políticas y sociales que recorrieron la sierra guerrerense, luchas por la tierra, libertad sindical, movimientos urbanos, del magisterio, de los estudiantes universitarios y normalistas”, consideró. EFE

csr/cpy

