Los líderes europeos confirmarán mañana la candidatura de Ucrania y Moldavia

Bruselas, 22 jun. Los líderes de la Unión Europea concederán mañana, jueves, a Ucrania y Moldavia el estatus de países candidatos a entrar en el club comunitario durante una cumbre de dos días en Bruselas, según el borrador de las conclusiones del Consejo Europeo al que ha tenido acceso Efe.

"El Consejo Europeo ha decidido conceder el estatus de país candidato a Ucrania y la República de Moldavia", recoge el texto.

Los jefes de Estado y de Gobierno darán así el primer paso en la adhesión de estos dos países, un proceso que puede ser reversible si no cumplen las reformas que les ha exigido la Comisión Europea en materia de independencia judicial, lucha contra la corrupción y el crimen organizado o aplicar la ley que limita el poder de los oligarcas.

"El Consejo decidirá los próximos pasos una vez se hayan cumplido todas estas condiciones", apunta el borrador de las conclusiones.

En este sentido, Bruselas publicará un nuevo informe en diciembre detallando hasta qué punto Ucrania, Moldavia y Georgia -al que no se le concederá ahora el estatus de país candidato pese a haberlo solicitado- están llevando a cabo las reformas.

BALCANES OCCIDENTALES

En plena guerra contra Rusia, la aceptación de la candidatura de Kiev, tan solo tres meses después de pedir su entrada en la UE, es una decisión simbólica que está justificada y motivada por razones geopolíticas, coincidieron distintas fuentes diplomáticas.

Pero contrasta con el proceso de adhesión de los países de los Balcanes Occidentales, que llevan más de una década llamando a la puerta de la UE y con quienes se reunirán también mañana los jefes de Estado y de Gobierno en una cumbre previa a la que celebrarán a Veintisiete.

"La UE expresa su pleno e inequívoco compromiso con la perspectiva de pertenencia a la UE de los Balcanes Occidentales y pide que se acelere el proceso de adhesión", acordarán previsiblemente los líderes.

Sin embargo, todas las fuentes consultadas coincidieron en que difícilmente se aceptará iniciar las negociaciones con Albania y Macedonia del Norte, porque Bulgaria no está dispuesta a levantar su veto a Skopje hasta que no reconozca que tiene una historia, una identidad y una lengua común con Sofía.

Montenegro y Serbia iniciaron las negociaciones en 2012, Bosnia y Herzegovina no ha recibido aún el estatus de país candidato y Kosovo no ha presentado su candidatura, en un contexto en el que entre los países de la UE no hay apetito real para nuevas incorporaciones.

En este contexto, los jefes de Estado y de Gobierno abordarán mañana la propuesta que el presidente francés, Emmanuel Macron, lanzó el pasado mes de mayo para crear una "Comunidad Política Europea" con todos los países del continente que cumplan con los valores de la UE.

"El objetivo es ofrecer una plataforma de coordinación política los países europeos del continente", explica el borrador de las conclusiones y la discusión se centrará en qué función tendrá exactamente este foro y qué criterios habrá que cumplir para poder participar, explicaron las fuentes citadas.

No obstante, será la primera discusión entre los líderes desde que Macron lanzó la propuesta, por lo que no se profundizará en los detalles.

CRISIS ALIMENTARIA

Los jefes de Estado y de Gobierno reiterarán asimismo su apoyo a las negociaciones que está liderando la ONU con Kiev, Moscú y Ankara para poder exportar el cereal ucraniano a través, principalmente, del puerto de Odesa en el mar Negro y paliar así los estragos que está provocando el bloqueo de Rusia en todo el mundo, especialmente en África.

Además, incidirán en la necesidad de dejar claro que las sanciones europeas contra Rusia no son las responsables de la falta de grano y el aumento del precio de los alimentos, como forma de contrarestar la narrativa del Kremlin, que culpa a la UE de la situación.

Los líderes europeos abordarán el viernes las consecuencias económicas de la guerra con la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, y el presidente del Eurogrupo, Paschal Donohoe. EFE

drs/rja/ads