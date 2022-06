Ismael Cala aboga por enseñar desarrollo del ser en escuelas y universidades

Por Álvaro Blanco

Miami, 22 jun. El periodista cubano Ismael Cala, famoso por su programa "Cala" en CNN en Español, ve necesario que se incluyan materias sobre el "desarrollo del ser" en las escuelas y universidades para que los jóvenes crezcan con mayor conocimiento de sí mismos y poder combatir así el estrés y la depresión.

En entrevista con Efe, el periodista apostó por una serie de materias que fueran evolucionando con el paso de los años e incluyeran inteligencia emocional y espiritual, psicología positiva y respiración consciente, entre otros aspectos.

"Realmente no podría faltar en ningún currículo desde el primer nivel hasta incluso estudios universitarios", consideró sobre la necesidad de formar a los más jóvenes sobre las mejores vías de "sentirse plenos".

Cala cree que en las escuelas no se debería estudiar solo cómo ganarse la vida, sino también a "conocerse mejor e invertir en sí mismo y poder ser feliz y dueño realmente de sus emociones y sus decisiones".

De esta forma, opinó, se evitarían problemas emocionales y la caída en procesos como la depresión y el abuso de los fármacos, como si estos fueran la "única opción" para combatir el insomnio o el estrés, entre otros síntomas de que algo no va bien en nuestro interior.

ADAPTARSE Y DISEÑAR EL CAMBIO

Cala estrena este jueves la versión en audiolibro de su obra "Fluir para no sufrir" (Aguilar), en la que durante nueve horas acerca, con su propia voz, a los lectores/oyentes a las bases necesarias para "construir y crecer hacia la excelencia en la vida".

Porque para el periodista hay once principios para una vida positiva y la "autorrealización": integridad, espiritualidad, fuerza serena, flexibilidad, versatilidad, pasión, colaboración, exponencialidad, resiliencia, consciencia-elevación y gratitud.

"Si no, fluimos a resistimos. Y cuando uno resiste impone fuerza bruta en resistencia a los eventos (...) que la vida nos está lanzando", apuntó sobre una actitud negativa que en su opinión provoca que malgastemos la "energía vital".

Por contra, el "fluir" permite destinar esa misma energía en relajarse y buscar una "mejor respuesta para diseñar" el cambio que se quiere producir.

Y más allá de sus años de investigación y desarrollo de estrategias de vida en temas de liderazgo y desarrollo personal, sobre los que ha escrito ya varios libros, Cala conoce de primera mano los problemas que genera ese desequilibrio interior.

Con una familia con antecedentes de condiciones cerebrales y mentales y varios suicidios, el periodista oriundo de Santiago de Cuba llegó al camino del autoconocimiento "por pasión, por desesperación", para poner un freno a un proceso de pensamientos personales que no le "gustaba", que se tradujo a los 15 años con un tratamiento con antidepresivos.

"Pero me dije, y decreté, 'Yo voy a hacer todo lo posible para que esto solo sea eso, una herencia no cumplida y no mi destino final'", explicó Cala, que desde que dejó CNN en Español hace seis años está volcado en la tarea de divulgar la necesidad de un mejor desarrollo humano.

UN AUDIOLIBRO CON UN MENSAJE "PODEROSO"

Y parte de ese mensaje se reúne en "Fluir para no sufrir", que, explicó, contiene un "mensaje simple, profundo y al mismo tiempo poderoso": "Somos un proceso nunca terminado en búsqueda de autoconocimiento".

Tanto es así que él, con años de estudio sobre la materia, reconoce que apenas ha alcanzado la "mitad" de los conocimientos que se pueden llegar a tener: "Entre más me doy cuenta que aprendo, más ignorante me siento".

Pero esa "fascinación" por estudiar el potencial humano y el convencimiento de su concepto de la felicidad, una "paz interior que nos permite poner nuestros dones y talentos al servicio de otros", sí que le ha llevado a ver que ha evolucionado como persona.

"Puedo mirar atrás y decir 'wow', el Ismael de hoy no se parece mucho al de los 17 años, tiene lo mejor de aquél, pero gracias a Dios ya no tanto de las sombras, miedos o prejuicios y limitaciones. Ese adolescente que no se creía lo suficiente", indicó el presidente de la Fundación Ismael Cala, que promueve programas de liderazgo emocional, orientación vocacional y educación para niños y jóvenes. EFE

