Los Obama producirán pódcasts para Amazon tras su ruptura con Spotify

Los Ángeles (EE.UU.), 21 jun. Barack y Michelle Obama han firmado un contrato con Audible, la compañía de pódcast de Amazon, para producir nuevos formatos después de romper su acuerdo con Spotify el pasado mes de abril.

Higher Ground, la productora que dirigen el expresidente de EE.UU. y su esposa, anunció este martes su nueva colaboración con el gigante del comercio electrónico, que se suma a otros contratos del matrimonio con empresas como Netflix, para la que ya han estrenado varios documentales.

"En Higher Ground, siempre hemos buscado alzar las voces que merecen ser escuchadas, y Audible está comprometida en hacer realidad esa visión junto con nosotros. Tengo muchas ganas de contar historias que no solo entretengan sino que también inspiren", aseguró el exmandatario en un comunicado este martes.

Su pódcast con Bruce Springsteen, "Renegades", en el que Obama y el cantante conversan sobre temas como el racismo, la justicia social o la identidad estadounidense, se convirtió el pasado año en uno de los más escuchados en todo el mundo en Spotify

El nuevo acuerdo estipula que la plataforma de Amazon tendrá acceso prioritario a los formatos que produzca la compañía de los Obama, aunque luego podrán distribuirse en otras plataformas.

Según fuentes de la industria del entretenimiento, los Obama estaban descontentos con el contrato de Spotify, que exigía exclusividad en su plataforma, aunque fue la empresa la que declinó renovar su alianza tras no ponerse de acuerdo en el tipo de programas que se estrenarían.

Los Obama firmaron el acuerdo con Spotify en 2019 cuando ingresaron en el negocio del entretenimiento después de haber dejado la Casa Blanca. En 2018, también firmaron un contrato con la plataforma de contenidos audiovisuales Netflix.

En el sector de los pódcast, Higher Ground estrenó un programa presentado por la exprimera dama, "The Michelle Obama Podcast"; una serie de documentales dirigida por Alex Pappademas, llamada "The Big Hit Show"; y otro formato sobre historias de personas musulmanas, "Tell Them I Am". EFE

