Kyrgios se una a la agencia de Osaka

Londres, 21 jun. El australiano Nick Kyrgios ha sido el primer atleta en unirse a la agencia de representación de Naomi Osaka, que dejó hace unas semanas IMG para crear su propia plataforma.

La japonesa, la deportista que más ingresos genera en el mundo, con una cartera cercana a los 50 millones de euros, siguió los pasos de Roger Federer y de Rafael Nadal, y se desligó de una agencia externa para manejar ella misma, y con la ayuda de su agente Stuart Duguid, sus negocios.

Kyrgios, actual número 45 del mundo, es una de las caras más reconocibles del tenis actual, por su juego vistoso, sus golpes excéntricos y sus polémicas tanto fuera como dentro de la pista. Se dio a conocer en Wimbledon 2014, cuando eliminó a Rafael Nadal, y desde entonces ha conquistado seis títulos, ha llegado a figurar entre los 15 primeros del mundo, y ganó el Abierto de Australia en dobles junto a Thanasi Kokkinakis.

"Cuando me enteré de que Stuart y Naomi estaban empezando una agencia centrada en apoyar a atletas como yo, me di cuenta que tenía todo el sentido del mundo unirme a ella. He intentado constantemente hacer las cosas diferente durante mi carrera y poner mi personalidad en el tenis. Estoy con muchas ganas de trabajar con Stuart y Naomi y seguir construyendo en lo que tenemos", dijo Kyrgios en un comunicado.

Kyrgios participa estos días en el torneo de Mallorca y disputará después Wimbledon, donde su tope son los cuartos de final de 2014, mientras que Osaka no juega desde que perdió en la primera ronda de Roland Garros y ha renunciado a jugar en Londres.