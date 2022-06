Kawase dice que su documental de Tokio 2020 recoge su visión y no la del COI

Tokio, 21 jun. La directora japonesa Naomi Kawase dijo este martes que su documental sobre los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 es una muestra de lo que vio allí como directora y no la visión del Comité Olímpico Internacional (COI), quien le encargó el filme.

"El COI me pidió que hiciera de este mi proyecto propio y creo que he logrado esta misión", dijo hoy la cineasta procedente de Nara (oeste del país), durante una rueda de prensa organizada por el Club de Corresponsales Extranjeros de Japón (FCCJ).

Kawase hizo estas declaraciones antes de que la segunda parte de su documental olímpico, "Side B" (Cara B, 2022), llegue a los cines japoneses este viernes y después de que la primera parte del mismo, "Official Film of the Tokyo 2020 Olympic Games Side A", pasara con una recepción tibia por parte del público en el país asiático.

Mientras que la primera cinta, que se estrenó a principios de mes, se centra en la visión de los atletas que participaron en los Juegos, la segunda muestra la vida de los voluntarios y trabajadores, así como una opinión pública dividida sobre la celebración de los mismos y el desembolso económico.

"Quiero que cualquiera que vea los documentales encuentre un espejo en el que reflejarse, ya que no quería mostrar solo una cara de Tokio 2020. Es el espectador quien decide cómo percibir el filme", explicó Kawase.

La directora nipona estrena la segunda parte de su documental envuelta en una nueva polémica, después de haber sido acusada de abusar de su equipo de rodaje en alguna de sus producciones e incluso llegar a agredir a varios de sus trabajadores, según informaron medios locales a principios de junio.

Desde 2015, se han producido diversas denuncias en las que diferentes empleados de su productora, Kumie, alegaban abusos e intimidaciones por parte de la cineasta nipona. EFE

