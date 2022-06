Fraude fiscal: exfutbolista Samuel Eto'o admite culpabilidad y elude cárcel en España

Samuel Eto'o, exfutbolista camerunés del FC Barcelona, fue condenado el lunes a 22 meses de cárcel, que no tendrá que cumplir al admitir su culpabilidad en cuatro delitos de fraude fiscal, informó la justicia.

Fraude fiscal: exfutbolista Eto'o admite culpabilidad y elude cárcel en EspañaBarcelona, 20 Jun 2022 (AFP) - Samuel Eto'o, exfutbolista camerunés del FC Barcelona, fue condenado este lunes a 22 meses de cárcel, que no tendrá que cumplir al admitir su culpabilidad en cuatro delitos de fraude fiscal, informó la justicia.Eto'o, actualmente presidente de la Federación Camerunesa, fue condenado por un tribunal de Barcelona "a 22 meses de cárcel por cuatro delitos contra la administración fiscal", informaron fuentes de los tribunales a la AFP.En España, las penas inferiores a dos años no conllevan la entrada a prisión.Asimismo, el que fue compañero de Lionel Messi en la delantera del Barça tendrá que devolver los casi cuatro millones de euros (4,2 de dólares) defraudados, junto al que era su representante en la época, José María Mesalles, y pagar una multa de una cantidad sin precisar, que medios españoles situaron en los 1,8 millones de euros.Contactada por AFP, Hacienda no quiso comentar la noticia.Como le ocurrió a Messi, Eto'o fue acusado de maniobrar para pagar menos impuestos por los ingresos generados por la cesión de sus derechos de imagen, entre 2006 y 2009.Mientras militó en el Barça, con el que ganó tres ligas, una copa, dos supercopas de España y dos ligas de campeones de la UEFA, Eto'o, de 41 años, habría evitado pagar 3,9 millones de euros de impuestos."El futbolista simuló que tales derechos habían sido cedidos a dos sociedades residentes respectivamente en Hungría y España, con la finalidad de reducir fraudulentamente su tributación", afirmaban documentos de la fiscalía consultados por la AFP cuando estalló el caso.Eto'o, con el club azulgrana hasta su traspaso al Inter de Milán en 2009, era realmente el titular de los derechos de imagen cedidos, según la acusación.Así, Eto'o engrosa la lista de grandes jugadores que de la liga española que acabaron teniendo problemas con Hacienda, como Messi, el portugués Cristiano Ronaldo, el también argentino Javier Mascherano o el chileno Alexis Sánchez.Todos ellos acabaron llegando a pactos con la fiscalía similares al de Eto'o. bur-al/rs/mcd