El Instituto Cervantes asume la biblioteca de 8.000 libros de Nélida Piñón

Río de Janeiro, 20 jun. El Instituto Cervantes inauguró este lunes en Río de Janeiro una biblioteca con los cerca de 8.000 libros que pertenecían al acervo personal de Nélida Piñón y que fueron donados por la escritora, en un acto en el que se comprometió a difundir y preservar la obra de la brasileña.

La Biblioteca Nélida Piñón fue inaugurada en la sede del Cervantes de Río de Janeiro, en el que ocupa parte del segundo y del quinto piso, en un acto al que acudieron la escritora brasileña, descendiente de gallegos y que en 2020 recibió la nacionalidad española, y el presidente del Instituto, Luis García Montero.

"Recibir el legado de Nélida Piñón es asumir la responsabilidad de difundir su obra, preservar su legado y permitir que todos los interesados conozcan y lean todos los tesoros que ella guardaba en su residencia", afirmó García Montero en el acto.

El poeta y ensayista español, que está al frente del Instituto Cervantes desde 2018, reiteró que el organismo, más que una donación material, está recibiendo la misión de difundir, preservar y estudiar la obra de la escritora nacida en Río de Janeiro en 1937 y autora de 25 libros, incluyendo novelas, cuentos, ensayos y memorias.

Agregó que, a diferencia de las otras bibliotecas del Cervantes en todo el mundo, destinadas a apoyar a sus profesores o a exponer la cultura española y obras en cuatro idiomas hablados en España, la nueva colección de Río es totalmente diferente, por estar compuesta por libros en portugués, español, gallego y otros idiomas que ayudaron a convertir a Nélida Piñón en una escritora universal.

"Recibimos el legado de una de las grandes escritoras universales contemporáneas, una de las grandes representantes de la cultura brasileña y una descendiente e impulsora de la cultura gallega, lo que fortalece nuestra apuesta por la cultura iberoamericana", dijo.

"Se trata de una biblioteca no sólo brasileña o gallega, sino también iberoamericana y universal", reforzó el embajador de España en Brasil, Fernando García Casas, también presente en el acto.

Según García Montero, el acuerdo con Piñón tiene total sentido debido a que permite que la biblioteca permanezca en Brasil y a disposición de los brasileños, pero bajo la gestión de una institución española.

"Se trata de un lugar de encuentro de la cultura española y brasileña y de las lenguas española y portuguesa. Teníamos la mayor colección de libros en lengua española en Brasil y ahora tenemos también la mayor colección de obras en gallego", dijo por su parte el director del Cervantes en Río de Janeiro, Antonio Maura.

Piñón, de 85 años y autora de obras como "La República de los sueños" y "La dulce canción de Caetana", explicó que decidió donar sus libros porque desde un comienzo sabía que no eran únicamente suyos y porque quería que su biblioteca no fuese desecha o dividida, y que estuviera a disposición de todos los brasileños.

"Con su lectura fui entendiendo que el libro no se destina a una persona. Yo sabía que llegaría el momento que tendría que desprenderme de mi biblioteca, que crecía y crecía", afirmó.

"Pero me alegró desprenderme de ellos. No me entristece ver los estantes de mi casa vacíos porque sé que van a rellenar el corazón de muchos. Sabía que los libros no eran míos. Me ayudaron a educarme, a formarme y a aprender que sin ellos no tenemos condiciones de vivir, pero sabía que tendrían un destino y que tenían que estar a disposición de otros", agregó.

El académico brasileño Domício Proença Filho, que representó a la Academia Brasileña de las Letras (ABL) en el acto, afirmó que la donación es una "celebración de un desprendimiento y una gran generosidad por la que Nélida Piñón coloca a disposición de otros sus bienes más preciados".

La biblioteca donada por quien fuera la primera presidenta mujer de la ABL incluye numerosos libros con dedicatorias de sus autores o anotaciones en las márgenes de la propietaria, así como importantes acervos de Galicia y de la Edad Media.

El legado donado por la primera brasileña en recibir los principales premios de la literatura iberoamericana, como el Príncipe de Asturias (2005), el Juan Rulfo o el Menéndez Pelayo, también incluye literatura clásica, religión, clásicos franceses e ingleses y la biblioteca privada heredada de la lexicógrafa Elza Tavares.

Numerosos libros están dedicados por escritores brasileños como Clarice Lispector, Rachel de Queiroz, Carlos Drummond de Andrade y Guimarães Rosa; e internacionales, como José Saramago, Mario Vargas Llosa, Carlos Fuentes y Gabriel García Márquez.