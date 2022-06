Descubren en Camboya el pez de agua dulce más grande del mundo

Bangkok, 21 jun. Una subespecie de raya gigante capturada en la parte camboyana del rio Mekong y que mide 4 metros de longitud y pesa 300 kilogramos es el pez de agua dulce más grande descubierto hasta la fecha, asegura un grupo de científicos.

Un pescador local alertó a las autoridades y al grupo Wonder of the Mekong, un proyecto conservacionista camboyano-estadounidense, tras atrapar este espécimen el pasado día 13 de junio cerca de la población Stung Treng, en el noroeste de Camboya.

Los científicos del proyecto ecologista, que trabaja para proteger a las especies en esta zona de gran diversidad, quedaron asombrados por el tamaño del animal y tras medir la raya gigante certificaron el nuevo récord -aunque no existe un registro oficial ni base de datos sobre peces gigantes de agua dulce-

El récord anterior lo poseía un pez gato del Mekong que pesaba 293 kilos y fue descubierto en Tailandia en 2005, apuntó Wonder of the Mekong.

"Es una criatura impresionante y es un ejemplo de las maravillas del Mekong. Es una maravilla de la naturaleza", asegura el biólogo Dana Lee, de Wonder of the Mekong, en un vídeo publicado este martes en el perfil de Facebook del proyecto ecologista.

La raya gigante fue devuelta al agua tras serle colocada una etiqueta acústica para rastrear el "patrón migratorio" con el objetivo de conservar esta especie catalogada como en peligro de extinción.

El rio Mekong destaca por su rica biodiversidad a lo largo de sus 4.880 kilómetros de longitud -el octavo río más largo del mundo- que fluyen por China, Birmania, Laos, Tailandia, Camboya y Vietnam.

Sin embargo, la creciente contaminación de sus aguas, la sobrepesca y la construcción de numerosas presas durante su recorrido pone en riesgo la conservación de este valioso ecosistema.