Chevron insta a Biden a colaborar con las petroleras y no "demonizarlas"

Nueva York, 21 jun. Chevron respondió este martes al presidente de EE.UU., Joe Biden, instándole a colaborar con las petroleras y no "demonizarlas" ante su creciente campaña de presión para que produzcan más combustible y bajen los precios.

La semana pasada, Biden envió cartas a los ejecutivos de siete grandes petroleras demandando acciones "inmediatas" en un contexto de encarecimiento histórico que ha contribuido a la inflación general, y les invitó a una reunión pronto para abordar el tema.

El presidente ha criticado los márgenes de beneficio de las petroleras e incluso acusado a Exxon Mobil, la mayor compañía del país, de no estar usando los terrenos que tiene alquilados para producir energía con el objetivo de mantener la producción baja.

El consejero delegado de Chevron, Mike Wirth, contestó hoy a Biden atribuyendo el encarecimiento a un desequilibrio de mercado "agravado por la invasión rusa de Ucrania" y le reprochó que generalmente busque "criticar, y a veces demonizar", a su sector.

"Quiero aclarar que Chevron comparte sus preocupaciones por los altos precios que los estadounidenses están experimentando", apostilló el ejecutivo, quien señaló que su empresa ha aumentado los gastos de capital este año.

Además, Wirth invitó a la Casa Blanca a "cambiar de enfoque" y aportar más "claridad y consistencia" en la regulación de los alquileres y permisos sobre los terrenos federales necesarios para su negocio.

Preguntado por la respuesta de Chevron, Biden consideró hoy que el consejero ejecutivo de la compañía "es algo susceptible".

"No sabía que sus sentimientos se iban a ver heridos tan rápido. Miren, necesitamos más capacidad para refinar. Esta idea de que no tienen petróleo para perforar y extraer, simplemente no es cierta", manifestó el mandatario en declaraciones a la prensa en la Casa Blanca.

La carta de Chevron sigue la línea de la que envió Exxon Mobil a Biden hace unos días, en la que la mayor petrolera del país pidió al Gobierno mejores políticas de arrendamientos, regulación para infraestructuras y, a corto plazo, medidas de emergencia.