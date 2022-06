Barkin: Fed debería normalizar política lo más “rápido” posible

(Bloomberg) -- El banco central de Estados Unidos debería aumentar las tasas de interés lo más rápido que pueda sin causar un daño indebido a los mercados financieros o a la economía, dijo el presidente del Banco de la Reserva Federal de Richmond, Thomas Barkin.

“Estamos en una situación en la que la inflación es alta, tiene una base amplia, es persistente y las tasas aún están muy por debajo de lo normal”, dijo Barkin este martes en un evento transmitido en vivo organizado por la Asociación Nacional de Economía Empresarial.

A principios de este mes, los encargados de política económica elevaron su tasa de referencia en 75 puntos básicos, el mayor aumento desde 1994. Los informes publicados días antes de la reunión de junio del banco central mostraron que tanto la inflación como las expectativas de precios futuros se aceleraron en mayo, lo que reforzó la decisión de la Fed de endurecer la política.

“Si es posible, ¿por qué no hacerlo?”, señaló Barkin, quien no vota sobre política monetaria este año.

La Fed se podría ver en la necesidad de aumentar las tasas más allá de lo neutral y en territorio restrictivo, dijo Barkin. El funcionario indicó que está atento a las tasas reales positivas futuras y agregó que es importante que formuladores de política se mantengan flexibles.

Barkin se negó a decir si respaldaría otro movimiento de 75 puntos básicos en la reunión de la Fed en julio, aunque dijo que “no tenía ningún problema” con la orientación ofrecida por el presidente, Jerome Powell, quien después de la reunión del 15 de junio, dijo en una conferencia de prensa que otro aumento de 75 puntos básicos, o un movimiento de 50 puntos básicos, estaban sobre la mesa para el próximo mes.

La alta inflación es impulsada tanto por la demanda de los consumidores, cuyo gasto ha sido impulsado por ahorros sólidos, como por las interrupciones del lado de la oferta, indicó Barkin. El consumo realmente comenzó a despegar después de que comenzó la distribución de vacunas en la primavera de 2021.

“Teníamos una población que se sentía liberada después del covid, financiada por niveles extraordinarios de ahorro y a la que se le permitía gastar libremente, con un montón de proveedores, tanto de bienes como de servicios, que de ninguna manera estaban preparados para ese tipo de demanda”, dijo.

Los precios al consumidor aumentaron a un ritmo del 8,6% en mayo, un máximo de 40 años. Una encuesta preliminar de las expectativas de los consumidores para el promedio anual de inflación 5-10 años adelante aumentó en junio a 3,3%, desde un 3% el mes pasado, la lectura más alta desde 2008.

La Fed está elevando las tasas rápidamente para frenar las presiones sobre los precios y al mismo tiempo está comenzando a reducir el tamaño de su balance de casi $9 billones. Las dos acciones trabajarán para endurecer la política monetaria, dijo Barkin.

