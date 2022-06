Rüdiger: “Cuando hablé con Ancelotti en abril tomé mi decisión”

Madrid, 20 jun. El defensa alemán Antonio Rüdiger fue presentado este lunes como nuevo jugador del Real Madrid y durante su primera rueda de prensa desveló que fue en abril cuando habló con el italiano Carlo Ancelotti y cuando tomó la “decisión” de fichar por el conjunto blanco.

“La primera vez que mi agente tuvo contacto con el Real Madrid fue en septiembre del año pasado. La segunda vez hablé directamente con Ancelotti y fue en abril y ese fue el momento más importante, porque fue ahí cuando tomé mi decisión y decidí jugar en este club con Ancelotti”, dijo el central.

“Ancelotti me quería aquí, (me dijo) que confiaba en mí y que le podía ayudar mucho a él y al equipo. A mí edad, eso es suficiente. ¡Estamos hablando de Ancelotti! En el Real Madrid va a haber competencia, pero yo estoy listo para luchar por mi sitio”, añadió.

El internacional alemán negó que hubiera hablado con sus excompañeros Eden Hazard y Thibaut Courtois o con su compatriota Antonio Kroos antes de fichar por el Real Madrid.

“A veces por ahí alguien intenta contactar contigo y convencerte, pero son decisiones que tienes que tomar por ti mismo. Yo no tuve ningún contacto con ellos”, declaró.

Además, el central valoró la dura competencia que tendrá en su puesto, con Militao y Alaba asentados como pareja titular la pasada campaña: “Es algo normal. El Real Madrid tiene muy buenos jugadores, pero me siento bastante seguro la verdad. Aporto competitividad, que es algo muy saludable en cualquier equipo. Es un desafío que me interesa mucho”, comentó.

Y es que Rüdiger repitió que la presión y la competencia es algo que le motiva: “Llego a un club muy grande y es un paso muy importante para mí. Intento disfrutar de la presión y me siento muy afortunado de estar aquí y hacer lo que amo. Este tipo de presión es buena, me gusta tenerla. También he sufrido presión por luchar por la salvación, así que esta presión me gusta”, aseguró.

Al ser preguntado sobre sus ídolos madridistas, el alemán lo tuvo claro: “Recuerdo a Ronaldo Nazario. Fue mi ídolo. Donde yo me crié, todo el mundo quería ser como Ronaldo y quería ser delantero. Mencionar también a Zidane y el gol que marcó en la final contra el Bayer Leverkusen”, eligió.

“Si tuviera que elegir un central sería Pepe. Tiene características que me encantan y, por lo que yo sé, fuera de la cancha es muy buena persona”, completó.

A partir de esta temporada, y con contrato hasta el 30 de junio de 2026, Rüdiger tendrá la oportunidad de hacer su propia historia en el Real Madrid, al que ya le sufrió la pasada temporada en cuartos de final de la ‘Champions’.

“Fue un partido muy especial e intenso. Fue mi primera vez jugando en el Santiago Bernabéu. Fueron emociones increíbles para mí. Tras el tercer gol hubo un gran ambiente. Me he llevado unas emociones muy destacables y poder jugar en un club así es increíble”, dijo.

“Sinceramente fue fácil jugar ese partido porque por entonces no estaba nada claro en ese momento. Aunque hubiera estado claro o algún indicio, es importante ser profesionales y mi objetivo era eliminar al Real Madrid”, completó.

Rüdiger comentó cómo vivió las remontadas en la Liga de Campeones por parte del Real Madrid: “Lo que consiguió el Real Madrid el año pasado no sabría cómo describirlo, ha sido increíble. Cuando se disputaba la final ya sabía que iba a jugar en el Real Madrid y me encantó que ganaran, porque además con el Chelsea perdí dos finales frente al Liverpool”, declaró. EFE

