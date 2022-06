PRINCIPALES NOTICIAS

COLOMBIA ELECCIONES: Petro es elegido primer presidente de izquierda en la historia de Colombia

UCRANIA RUSIA CONFLICTO: Rusia intensifica los ataques en vísperas de la decisión de la UE

FRANCIA ELECCIONES: Macron entra en territorio desconocido sin mayoría absoluta en Francia

-- COLOMBIA ELECCIONES

BOGOTÁ:

Una Colombia dividida empieza la transición a su primer gobierno de izquierda

Colombia comienza la transición hacia su primer gobierno de izquierda de la mano del senador y exguerrillero Gustavo Petro, quien planteó un "gran acuerdo nacional" para sacar adelante ambiciosas reformas ante la división del país.

Por Héctor Velasco

BOGOTÁ:

Las cinco ofertas de Petro tras ser electo presidente de izquierda de Colombia

Desde un gran acuerdo nacional para reformar Colombia hasta dialogar con Estados Unidos sobre la crisis climática, pasando por la defensa del capitalismo: Gustavo Petro se apartó de las ideas radicales en su primer discurso como primer presidente electo de izquierda.

BOGOTÁ:

Los retos de Petro: militares, empresarios y una Colombia fracturada

Gustavo Petro convenció a la mitad de los colombianos con sus promesas de cambio. Pero ahora el primer presidente electo de izquierda tendrá que armar mayorías y vencer la resistencia de militares y empresarios para gobernar un país dividido en torno a su mandato.

Por Juan Sebastián SERRANO

-- UCRANIA RUSIA CONFLICTO

KIEV:

Rusia intensifica los ataques en Ucrania en vísperas de la decisión de la UE

Rusia intensificó este lunes los ataques contra las regiones de Járkov y Donetsk, en el noreste y el este de Ucrania, a pocos días de que los 27 países de la Unión Europea (UE) discutan la candidatura de Kiev al bloque.

Por Benoît FINCK en Kiev y Anna MALPAS en Lysychansk

ZAPORIYIA, Ucrania:

Ucrania es para algunos chechenos la ocasión de combatir a Rusia

El checheno Islam no es un combatiente como los demás. "Si los rusos me hacen prisionero, no me intercambiarán por nadie", dice este checheno de 33 años que combate cerca del frente con el ejército ucraniano.

Por Blaise GAUQUELIN

ZAPORIYIA, Ucrania:

Mecánicos ucranianos transforman coches de carrera en vehículos de combate

En un taller de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, unos mecánicos transforman coches de carrera en vehículos destinados a luchar contra las tropas rusas en la línea de frente.

Por Marina Moyseyenko

PEKÍN:

Rechazado por Occidente, el petróleo ruso inunda China

China incrementó claramente sus importaciones de petróleo ruso en mayo, según cifras oficiales publicadas el lunes, ayudando de esa manera a Rusia a contrarrestar la actitud de sus clientes occidentales en el marco de la guerra en Ucrania.

Por Sébastien RICCI

-- FRANCIA ELECCIONES

PARÍS:

Macron entra en territorio desconocido sin mayoría absoluta en Francia

El presidente Emmanuel Macron debe a partir de este lunes buscar aliados para sacar adelante su programa reformista y liberal, después de que su alianza de centro perdiera la mayoría absoluta en Francia, asestándole un duro revés.

Por Toni CERDÀ

PARÍS:

La extrema derecha francesa saborea su progresión en el Parlamento

Tras décadas de lucha por imponer su agenda, la extrema derecha de Marine Le Pen ha consolidado su lugar como uno de los pilares de la vida política francesa, pese a las acusaciones de fomentar una ideología extremista divisiva.

Por Joseph SCHMID

OTRAS NOTICIAS POR REGIONES

-- AMÉRICA

WASHINGTON:

"La chica Watergate" y las lecciones para el escándalo de la era Trump

Una conspiración, un presidente arrinconado y aferrado al poder, el encubrimiento de la Casa Blanca: para la fiscal del caso Watergate, Jill Wine-Banks, la controversia sobre el supuesto complot de Donald Trump contra la democracia de Estados Unidos es una película que ya vio.

QUITO:

Miles de indígenas llegan a Quito en octavo día de protesta por combustibles en Ecuador

Varios miles de indígenas de Ecuador llegaron el lunes a Quito en el octavo día de protestas contra el precio de los combustibles, denunciadas por el presidente Guillermo Lasso de buscar "el caos" e intentar sacarlo del poder.

Por Santiago PIEDRA SILVA y Paola LÓPEZ

CUTUGLAGUA, Ecuador:

La noche en una iglesia para encarar las protestas en Ecuador

Como si se tratara de una estrategia militar, varios cientos de indígenas de Ecuador se concentraron este lunes a las afueras de Quito, con miras a marchar hacia la capital en el marco de sus protestas contra el gobierno desde hace ocho días.

Por Paola LÓPEZ

QUITO:

Tres claves para entender las protestas indígenas en Ecuador

Con neumáticos encendidos, alambres de púas, piedras y enormes troncos bloqueando rutas dentro y fuera de ciudades, indígenas de Ecuador arrancaron este lunes su segunda semana de protestas contra el gobierno conservador de Guillermo Lasso.

Por Paola LÓPEZ

-- EUROPA

MADRID:

La derecha gana fuerza en España a un año y medio de las elecciones nacionales

El triunfo "histórico" de la derecha española en los comicios regionales de Andalucía (sur) supone un nuevo golpe para el presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, a un año y medio de unas elecciones nacionales que podrían suponer el regreso de los conservadores al poder.

Por Mathieu GORSE

CIUDAD DEL VATICANO:

El futuro del papa genera preocupación y especulaciones

El frágil estado de salud del papa Francisco, que aplazó su viaje a África, alimenta los rumores sobre una posible dimisión, pero los expertos advierten que no hay que darla por sentado.

Por Clément MELKI

BRUSELAS:

Bélgica restituye restos de héroe congoleño y renueva disculpas por pasado colonial

El gobierno de Bélgica restituyó este lunes a familiares los últimos restos del héroe independentista de la República Democrática del Congo (RDC), Patrice Lumumba, en un paso para cerrar un capítulo siniestro de su pasado colonial.

LONDRES:

Entre modernidad y tradición, el futuro rey Guillermo cumple 40 años

El príncipe Guillermo, nieto de la reina Isabel II, cumple el martes 40 años, una "etapa importante" para esta figura imprescindible de la familia real británica, deseoso de conciliar modernidad y tradición, llamado a convertirse un día en rey.

Por Martine PAUWELS

ESTOCOLMO:

Esperanza de adhesión rápida a la OTAN se aleja para Suecia y Finlandia

Suecia y Finlandia prosiguen el lunes las conversaciones sobre su ingreso a la OTAN, pero las esperanzas de una rápida adhesión parecen alejarse debido al bloqueo de Turquía, que les pide dejar de apoyar a grupos kurdos, que considera terroristas.

Por Alma COHEN

SULEIMANIYA, Irak:

El frustrado intento de expulsar "por la fuerza" a un migrante de Reino Unido a Ruanda

Barham Hama Ali, un kurdo de Irak de 25 años, recuerda a la AFP cómo se paralizó su expulsión "por la fuerza" de Reino Unido a Ruanda cuando ya se encontraba en un avión junto a seis otros migrantes.

Por Shwan MUHAMMAD

-- ORIENTE MEDIO

JERUSALÉN:

Bennett quiere disolver el parlamento de Israel y convocar elecciones anticipadas

Apenas un año después de llegar al poder, la coalición liderada por el primer ministro israelí, Naftali Bennett, sorprendió el lunes a todo el país al anunciar su intención de disolver el Parlamento para convocar las que serían las quintas elecciones en menos de cuatro años.

Por Guillaume LAVALLÉE y Michael BLUM

-- ASIA

KABUL:

Tras el ataque de uno de sus templos en Afganistán, los sijs a punto de irse

Sentados en un pequeño cuarto cerca de su devastado templo en Kabul, un grupo de sijs esperaba el lunes ser evacuados de Afganistán, resignados a dejar su país natal.

Por Jay DESHMUKH y Abdullah HASRAT

PEKÍN:

China se enfrenta a una montaña de desechos médicos y sanitarios

Cada día en China, agentes en atuendos de protección integral insertan centenas de millones de hisopos desechables tras realizar tests PCR a gran escala. El problema es que todo ello genera una enorme cantidad de residuos médicos.

-- ECONOMÍA

BRASILIA:

Renuncia presidente de Petrobras tras nuevas críticas de Bolsonaro por alza de combustibles

El presidente de la petrolera estatal brasileña Petrobras, José Mauro Coelho, que ya había sido destituido por Jair Bolsonaro pero se mantenía en el cargo, renunció este lunes, tras nuevas alzas del precio de los combustibles que enfurecieron al mandatario.

DOHA:

Las aerolíneas ven el final del túnel del covid-19

Las compañías aéreas retomaron el optimismo tras 30 meses de covid-19 y esperan reducir sus pérdidas este año y volver a la rentabilidad en 2023, gracias a la fuerte recuperación de la demanda.

Por Tangi QUEMENER

LONDRES

Una histórica huelga de trenes amenaza con sembrar el caos en el Reino Unido

El Reino Unido se prepara esta semana para una masiva huelga ferroviaria de tres días, que podría ser la peor en 30 años, y amenaza con propagarse a otros sectores, en un pulso entre sindicatos y empresas por salarios y empleos.

Por Véronique DUPONT

