Piñera se suma a expresidentes que no irán a la clausura de constituyente

Santiago de Chile, 20 jun. El expresidente Sebastián Piñera anunció este lunes que no asistirá a la ceremonia de clausura de la convención que está escribiendo una nueva Constitución en Chile, sumándose así a otros exmandatrios que ya declinaron participar, como Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000) y Ricardo Lagos (2000-2006).

"Creo que la forma confusa y contradictoria en que se invitó a las y los expresidentes no honra la tradición de respeto republicano de nuestro país. Al igual que los otros expresidentes, he decidido no asistir", indicó Piñera, quien gobernó el país en los periodos no consecutivos 2010-2014 y 2018-2022.

La convención entregará la propuesta de Ley Fundamental tras un año de redacción en una ceremonia el 4 de julio en Santiago a la que en un principio no se invitó a los exgobernantes que quedan vivos tras el retorno a la democracia en 1990.

Tras recibir un aluvión de críticas desde distintos sectores, la mesa directiva de la institución dio marcha atrás y extendió invitaciones a los exmandatarios.

El socialista Lagos fue el primero en declinar la incitación, al que siguió el democristiano Frei Ruiz-Tagle.

La única que aún no se ha manifestado es la socialista y actual alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet (2006-2010 y 2014-2018), pero todo indica que no podrá asistir por problemas de agenda.

En una carta enviada a la mesa directiva de la convención, Piñera dijo que las constituciones "deben ser el gran marco de unidad y proyección, dentro del cual se debaten democráticamente las distintas ideas, se resuelven las legítimas diferencias y se construye un mejor futuro para todos".

"La inmensa mayoría de los chilenos no quiere seguir dividiéndose y confrontándose en torno a la Constitución durante los próximos 40 años. Quiere unidad y que la Constitución sea la casa de todos", agregó el exmandatario.

Chile inició el proceso constituyente como la vía política para desarticular la ola de masivas protestas contra la desigualdad que comenzó en 2019 y dejó una treintena de fallecidos y miles de heridos.

La convención que redacta el nuevo texto, integrada por 154 ciudadanos en su mayoría independientes progresistas, entregará el 4 de julio la propuesta final, que incluye derechos sociales como salud pública y universal, educación gratuita y de calidad, mejores pensiones, acceso a la vivienda y al agua.

La Ley Fundamental será sometida a un referéndum el 4 de septiembre y, en caso de aprobarse, sustituiría a la Constitución actual, heredada del régimen de Augusto Pinochet (1973-1990) y considerada por muchos como el origen de las grandes desigualdades del país por su corte neoliberal. EFE

