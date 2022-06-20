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Lunes 20 de Junio de 2022
CoronavirusNewsletters
Agencias

ADVISORY BRITAIN-POLITICS/PMQS

Por

REUTERS

y

JUN 20

20 de Junio de 2022

British PM Johnson takes questions in parliament

Start: 22 Jun 2022 10:55 GMT

End: 22 Jun 2022 12:00 GMT

LONDON - British Prime Minister Boris Johnson takes questions in parliament.

SCHEDULE:

1100GMT - PMQs begins

Restrictions:

BROADCAST: ACCESS ALL, NEWS AND CURRENT AFFAIRS USE ONLY, CANNOT BE USED FOR LIGHT ENTERTAINMENT OR SATIRICAL PURPOSES, PARTY POLITICAL BROADCAST USAGE MUST BE CLEARED WITH PBU

DIGITAL: ACCESS ALL, NEWS AND CURRENT AFFAIRS USE ONLY, CANNOT BE USED FOR LIGHT ENTERTAINMENT OR SATIRICAL PURPOSES, PARTY POLITICAL BROADCAST USAGE MUST BE CLEARED WITH PBU

Source: PARLIAMENT TV

Aspect Ratio: 16:9

Location: United Kingdom

Topic: Politics / International Affairs

Audio: NATURAL / ENGLISH

Editorial Support: +44 20 7542 2244

Email: tvnews@thomsonreuters.com

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