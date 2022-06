Los bunkers del 18 frenan la inspiración de Jon Rahm en la tercera jornada

Redacción deportes (EE.UU.), 18 jun.- El estadounidense Will Zalatoris y el británico Matt Fitzpatrick, con un acumulado de cuatro bajo par, se situaron este sábado al mando del Abierto de Estados Unidos, en una tercera jornada en la que el español Jon Rahm (-3) se atascó en el hoyo 18 y perdió la ocasión de hacerse con el liderato en solitario.

La tercera jornada de un Grande siempre se define como 'moving day' o 'día de mudanza', y no ha fallado a la expectativas, con muchos favoritos haciendo estragos con las dificultades que presentaba The Country Club y su cambio climático que intensificó el viento, puso los greenes más duros y únicamente vio cómo dos jugadores se destacaron sobre los demás: Will Zalatoris y Matt Fitzpatrick.

Jon Rahm cerraba la jornada como líder en solitario, con tres birdies entre los hoyos 14 y 17, pero el último se le atragantó, visitando hasta en dos ocasiones los búnkeres de The Country Club e incapaz de ponerla en el green. Sumaba un doble bogey que no le aleja del triunfo final pero sí le hace marcharse a descansar con mal sabor de boca.

Hoy no parece haber disfrutado Rahm como sí lo hizo en las dos primeras fechas, sufrió en algunos momentos de su recorrido, como en los bogeys del 2, 8 y 13.

Por momentos se le vio incluso frustrado con sus reacciones tras usar sus hierros y no atacar el green como le hubiera gustado, algo que el de Barrika siempre ha destacado como clave para estar arriba en Brookline, estar acertado con los hierros.

"Como valoración general del día, muy buena, una pena por el 18. Ha sido un error en el swing, del tipo de golpe que quería pegar. Es lo que hay, el resto del día ha sido muy bueno, el campo estaba muy complicado, muy duro y hacer pares era difícil. Scottie ha ido a menos seis y eso se ha ido rápido. No sé cómo ha acabado Collin (Morikawa) pero las ha pasado duras hoy", dijo Rahm al acabar su vuelta.

"Ha sido un campo muy de 'US Open', la USGA lo ha preparado de manera complicada y se ha notado. Aunque haya sido un mal 18, estoy contento del día que he tenido. Me he enfadado en algunos momentos pero no he permitido que la frustración me diera la vuelta. Ha sido un buen día en un día complicado", prosiguió.

No es una situación nueva para Jon Rahm, que fue campeón en 2021 en Torrey Pines entrando en la cuarta ronda desde la sexta posición con dos bajo par. y a tres golpes del líder.

Entonces fue el encargado de transmitir la presión al sudafricano Oosthuizen hoyo a hoyo, y deber regresar a esa estrategia teniendo a Zalatoris y Fitzpatrick a tan solo un golpe.

Will Zalatoris firmó la mejor tarjeta en esta jornada del Abierto de Estados Unidos, con tres golpes bajo par para un acumulado de -4 que le sitúa colíder del torneo. Un recorrido casi perfecto y recortando posiciones en la tabla a medida que fue sumando sus cuatro birdies en los hoyos 2, 4, 9 y 15. Ha sido la mejor actuación de su carrera en una tercera ronda de un gran torneo con tres golpes bajo el par del campo.

El norteamericano confirma su inspiración en los majors de esta temporada después de haber sido segundo en el PGA Championship en mayo. Estar entre los mejores no es algo nuevo para él, a falta de lograr el gran objetivo de levantar el trofeo.

"Hay que creer. Hay que estar en esa situación, yo creo que ahora soy parte de ella, lo siento así, hay que mantenerlo mañana", afirmó.

Zalatoris no fue el único que aprovechó los apuros de los favoritos en esta tercera jornada, también el británico Matt Fitzpatrick (-1) firmando un recorrido bajo par, y escalando posiciones para ser colíder y estar en la terna final de candidatos de cara al domingo. Su bogey en el 18 le privó de cerrar mucho mejor, tal y como le pasaría posteriormente en su llegada a Jon Rahm.

Fue un día para olvidar para muchos de los favoritos, por ejemplo Collin Morikawa, quien arrancaba el sábado como líder y terminó muy alejado de las posiciones altas terminando con +2 en tres jornadas.

Sirva como dato de lo que influyó el cambio de las condiciones meteorológicas, que el viernes fueron 28 los golfistas que jugaron por debajo del par del campo y en la tercera fecha únicamente siete lo consiguieron, ninguno de ellos entre los primeros clasificados en el ranking mundial, hoy fue un día para ver sufrir a los Scottie Scheffler (+1), Jon Rahm (+1) o Rory McIlroy (+3). EFE

ngd/am/msp