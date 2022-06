Lisboa quiere a Muse, incluso con lluvia

Carlota Ciudad

Lisboa, 19 jun. La lluvia no pudo competir con Muse esta noche en Lisboa, un aguacero que miles de personas soportaron con tal de escuchar tanto los clásicos como los últimos lanzamientos de la banda británica en su vuelta a Portugal.

Matt Bellamy (cantante, guitarra y piano), Christopher Wolstenholme (bajo) y Dominic Howard (batería) se hicieron con el control del escenario principal en la primera noche del festival Rock in Rio Lisboa, que ha abierto las puertas de su novena edición.

La organización cifra en 74.000 las personas que han visitado la Ciudad del Rock (recinto habilitado en el amplio parque de Bela Vista) este sábado y gran parte se quedó hasta la madrugada para ver el espectáculo.

Pese a que no estaba indicado, a los 20 minutos comenzó una lluvia que no paró hasta casi el final del concierto, lo que provocó que miles de personas abandonaran las instalaciones.

Sin embargo, fueron muchas más las que se quedaron a la intemperie como si de una prueba de valor se tratara, con algunos afortunados que se beneficiaron de unos gorros impermeables que había repartido la organización durante el día.

Y la banda estuvo a la altura de las expectativas que motivaron a esas miles de personas a quedarse.

Interpretaron clásicos de todo su repertorio, como "Plug in Baby", "Uprising", "Hysteria" y "Time is Running Out", así como "Compliance" o "Won't Stand Down", composiciones de su próximo album, "Will of the People", previsto para agosto.

Todo ello acompañado de fuegos artificiales, llamaradas, serpentinas y un robot gigante (llamado Murph) de fondo en el escenario.

El público coreó en masa la mayoría de sus canciones más reconocidas y no se contuvo cuando, en el cierre, el trío de Devon interpretó "Knights of Cydonia" entre fuegos artificiales.

Los asistentes, tanto portugueses como extranjeros, eran de todas las edades, con más de una familia con hijos pequeños a los que querían introducir al rock con una de las bandas más reconocidas del panorama internacional.

Aguantaron pese a que no había dónde resguardarse porque los presentes tenían claro que la experiencia era imperdible.

Al preguntar qué les hizo resistir la lluvia, los españoles Alberto Iglesias y Fernando Caballero, que se encuentran en la capital lusa para disfrutar del festival, responden tajantes: "Porque es Muse, obviamente".

Esta es la cuarta vez que el trío se sube al escenario del Rock in Rio Lisboa -la última vez fue en 2018-, que ha visitado este año el festival tras la retirada de Foo Fighters por el fallecimiento de su batería, Taylor Hawkins.

Antes de la actuación de Muse, han subido al escenario la banda estadounidense The National y el inglés Liam Gallagher, que han atrapado también al público del Rock in Rio Lisboa.

Este festival, que tiene lugar los días 18, 19, 25 y 26 de junio, tiene previstos los conciertos de artistas y bandas como A-Ha, UB40, Black Eyed Peas, Post Malone, Jason Derulo y Anitta, entre otros, en los siete escenarios habilitados, así como múltiples actividades de gastronomía y entretenimiento.

El Rock in Rio Lisboa, de origen brasileño, vuelve este 2022 tras cuatro años y después de la cancelación de su edición prevista en 2020 por la pandemia.

Según cifras de los organizadores, este evento, que se celebra en la capital lusa desde 2004 y que es uno de los mayores encuentros musicales de Portugal, ha recibido entre todas sus ediciones a más de 2.570.000 espectadores y ha acogido a cerca de 1.000 artistas, entre bandas, DJs, bailarines y artistas callejeros. EFE

