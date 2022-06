Fabio Quartararo: "Ha sido una victoria especial"

Sachsenring (Alemania), 19 jun. El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), vencedor este domingo del Gran Premio de Alemania de MotoGP, afirmó que fue "una victoria muy especial, parecida a la de Barcelona".

"El viernes no iba bien, ayer un poco mejor y esta mañana con neumáticos usados ya me he sentido muy bien", explicó.

"En carrera las condiciones fueron distintas y tuve un poco de miedo porque estaba utilizando un poco más de neumático del que esperaba y las últimas vueltas iba un poco con el gancho", reconoció Quartararo.

En cuanto a su buena salida, destacó: "Hay que estar en primera posición siempre, porque de lo contrario se nos hace muy difícil para adelantar y en la salida me resulta un poco más fácil ya que cuando Pecco me adelantó en la primera curva sabía que podía ganarle el interior".

"Me encanta Assen, pero sé que las condiciones serán muy diferentes, si bien espero que luzca el sol porque es un circuito muy especial y puedes ir muy rápido en seco. A ver qué tal las condiciones, pero tenemos muchas expectativas en Assen", subrayó Quartararo sobre su próxima cita.

"En las primeras vueltas sabía que todos iban con el duro trasero, pero intentaba cuidar al mismo tiempo el neumático porque las condiciones eran muy difíciles y cuando veía que Zarco me recortaba yo empujaba un poquito más, pero de la vuelta 15 a la 25 el neumático me ha funcionado bien y me siento mejor que nunca ya que cada vez voy aprendiendo más y voy encontrando más cosas y la capacidad de hacer treinta vueltas con esta regularidad no ha sido fácil, pero Barcelona me enseñó mucho para esto", relató.

"Es que es algo que necesitamos. Si no podemos adelantar al máximo de número de pilotos en la primera vuelta, luego se complica. Porque si tenemos delante una moto que no es una Yamaha me cuesta mucho adelantar, porque pilotamos de una manera muy diferente. Por eso hay que asumir algunos riesgos en las primeras vueltas", resaltó. EFE

