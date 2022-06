Domingo, 19 de junio de 2022 (04.00 GMT)

==============

UCRANIA GUERRA

==============

SITUACIÓN

Ucrania reclama armamento a los países europeos tras acercamiento a la UE

Moscú/Kiev. La concesión del estatus de candidato a ingresar en la Unión Europea sería un importante espaldarazo diplomático, pero Ucrania no se conforma y reclama nuevas partidas de armamento europeo para resistir la ofensiva rusa en el Donbás y retomar el control del sur del país. "Hemos perdido en torno al 50 %" de los equipos militares, explicó el general Volodímir Karpenko, encargado de suministro del Ejército de Tierra de Ucrania, a la revista estadounidense "National Defense Magazine". Kiev insiste en que si los países occidentales no envían pronto nuevo armamento, estarían condenando a Ucrania a una derrota segura en el este y sur del país.

ENERGÍA

Rusia advierte de las secuelas a largo plazo del "suicidio energético" europeo

Moscú. El director de la mayor petrolera rusa, Rosneft, Ígor Sechin, advirtió hoy de que el "suicido energético" europeo tendrá consecuencias a largo plazo en forma de pérdida de potencial económico y competitividad. "Ya vemos una reducción de su potencial económico, una caída de la competitividad y una pérdidas directas para los inversores", dijo Sechin durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (Rusia). Destacó que al renunciar al petróleo y gas rusos, Europa se ha convertido "en la región con el coste de la energía más alto del mundo".

-----------------------

COLOMBIA ELECCIONES

La apática campaña electoral colombiana culmina expectante del cambio

Bogotá/Bucaramanga. La campaña electoral en Colombia, que ha transcurrido apática y de forma singular, cierra este sábado, a las puertas de una votación que traerá un cambio importante al país y donde los ciudadanos deberán decidir si el ejecutor de dicha metamorfosis será el izquierdista Gustavo Petro o el populista Rodolfo Hernández. Petro, un político curtido en la oposición parlamentaria a los gobiernos de derechas de Álvaro Uribe, ganó la primera vuelta con más de 8,5 millones de votos y ahora tiene la ambición de ser el primer presidente de izquierdas de Colombia, pero frente a él esta Hernández, un multimillonario empresario de la construcción que, viniendo también de fuera de las élites, propone un modelo alejado de la "politiquería" tradicional y que acabe con la corrupción.

FRANCIA ELECCIONES

La mayoría de Macron, la clave en unas legislativas con récord de abstención

París. La gran cuestión de si Emmanuel Macron mantendrá su actual mayoría absoluta en la Asamblea Nacional protagoniza la segunda vuelta de las elecciones legislativas francesas de mañana, para las que se anticipa una abstención récord. El presidente francés se juega poder implementar su programa de reformas, incluyendo la muy discutida del sistema de pensiones, o tener que pactar con otros partidos. La eclosión de la nueva coalición de izquierda Nupes (Nueva Unión Popular Ecológica y Social) del polémico Jean-Luc Mélenchon, y los niveles históricos de abstención han debilitado a la alianza de Macron, llamada ahora Ensemble (Juntos).

INDIA BANGLADESH INUNDACIONES

Al menos 46 muertos y millones de afectados por lluvias en India y Bangladesh

Dacca/Nueva Delhi. Al menos 46 personas murieron durante los últimos días y millones se encuentran afectadas por las intensas lluvias del monzón que afectan esta semana el noreste de la India y el vecino Bangladesh, donde este sábado empeoró la situación, con amplias zonas inundadas y masivos cortes eléctricos. Las regiones más afectadas son los estados nororientales indios de Assam y Meghalaya, con 34 muertos desde el martes, mientras que en Bangladesh fallecieron doce personas y unas 4 millones resultaron afectadas, sobre todo en los distritos de Sylhet y Sunamganj.

ECUADOR PROTESTAS EXCEPCIÓN

Ecuador entre el Estado de excepción, la protesta y un atisbo de diálogo

Quito. Ecuador cumplió este sábado el sexto día de un paro indefinido contra la gestión económica del presidente Guillermo Lasso, en un jornada que ha deambulado entre el Estado de excepción declarado por el Gobierno, la protesta social y un atisbo de diálogo desde el Parlamento. También ha marcado esta sexta jornada el atentado que sufrió el vehículo en el que se desplaza el máximo líder de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), Leonidas Iza, la cabeza visible de las protestas sociales contra el Gobierno

CORONAVIRUS EEUU

EEUU autoriza la vacunación contra la covid a niños mayores de 6 meses

Washington. Las autoridades sanitarias de Estados Unidos avalaron este sábado la vacunación contra la covid-19 de los niños de entre 6 meses y 5 años con los fármacos de Pfizer y Moderna, que comenzará la próxima semana. "Para los padres de todo el país, hoy es un día de alivio y celebración", dijo en un comunicado el presidente Joe Biden, tras conocerse que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) dieron luz verde a la vacunación.

EEUU POBREZA

Miles de personas protestan ante el Capitolio por la desigualdad en EEUU

Washington. Miles de personas se congregaron este sábado frente al Capitolio de Estados Unidos para exigir un “resurgir moral” en el país y demandar un mejor trato a la gente pobre en la mayor economía del mundo, que registra bajas cifras de desempleo pero fuertes desigualdades y una inflación desbocada.“Somos 140 millones de personas pobres y con bajos salarios”, podía leerse en muchas de las pancartas que la gente ondeaba frente al escenario, donde una procesión de líderes religiosos, sociales y activistas daban discurso tras discurso demandando “menos codicia” a las empresas y una mayor protección social de los trabajadores.

PORTUGAL SUCESOS

Aterriza con normalidad avión con destino a Cuba obligado a volver a Lisboa

Lisboa. Un avión que salió este sábado de Lisboa y que tenía como destino la ciudad cubana de Varadero ha aterrizado con normalidad tras verse obligado a volver a la capital lusa por "circunstancias operaciones en el contexto de no emergencia". La aerolínea dueña del avión, la española World2fly, ha asegurado al canal luso CNN Portugal de que no se ha declarado el aterrizaje de emergencia, ya que "no hubo ninguna emergencia declarada", precisó el representante portugués Miguel Freitas Simões.

MÉXICO ARQUEOLOGÍA

Kulubá, la ciudad maya-itzá con cinco palacios y un almacén subterráneo

Mérida (México). La espesa vegetación de Tizimín, municipio del oriente de Yucatán, estado ubicado en el sureste de México, guarda con celo una majestuosa ciudad maya-itzá: Kulubá, donde trabajos recientes dejaron al descubierto nuevos palacios y una plataforma denominada de los depósitos. “Ahora, Kulubá tiene cinco Palacios: de los Mascarones, de la U, Los Chenes y los recién descubiertos de los Pilares y de la Ocupación de los Itzáes”, revela a Efe Alfredo Barrera Rubio, investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y doctor honoris causa por la Universidad Estatal de Rusia.

