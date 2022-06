Aleix Espargaró: "No ha sido una buena carrera"

Sachsenring (Alemania), 19 jun. El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que se tuvo que conformar con la cuarta plaza en la prueba de MotoGP en Sachsenring, reconoció que "no ha sido una buena carrera" para él.

"Tampoco me esperaba acabar cuarto", afirmó. "He ido a la parrilla con neumáticos usados, y bien, y en cuanto he puesto los nuevos, he salido para hacer la vuelta de formación y ha empezado a temblar el neumático delantero, a vibrar, que a veces lo hace cuando es nuevo y luego se limpia un poco y ya está, pero ha estado toda la carrera vibrando y he rodado muy despacio", añadió.

"Así que en realidad estoy satisfecho, porque no entiendo como rodando tan despacio he podido sumar los puntos de un cuarto ya que conduje muy mal: cerrando las trayectorias, frenando como podía, pero no podía rodar rápido. Es una lástima", señaló Aleix Espargaró.

Sobre el problema de los neumáticos, recordó: "El viernes le pasó a siete pilotos y se quejaron en la Comisión de Seguridad. Algo pasó con una máquina o algo así, no sé exactamente pero yo he montado cuatro duros delanteros este fin de semana y hoy vibraba mucho, una frecuencia muy rápida y es muy extraño y en el tercer sector, donde era muy rápido todo el fin de semana, creo que ayer fui el más rápido, es donde más perdía al no poder hacer paso por curva".

El piloto de Aprilia dijo que habló con los ingenieros de Michelin para decirles que "vibraba mucho, que en la telemetría se veía la frecuencia típica del ‘chattering’". "Aunque en realidad, me interesa poco lo que digan, mi carrera ya terminó y estoy contento porque, a veces, es fácil ser décimo. En una vuelta me parecía que iba como Augusto Fernández con la Moto2, por eso me sorprendió ser cuarto. Al menos son unos puntos", agregó.

Sobre el Mundial, Aleix Espargaró reconoció que "está difícil".

"El problema no son los puntos, no son tantos pues treinta no es nada y si se cae Fabio y gano yo en Assen estoy ahí, pero el problema es que Fabio va muy rápido en carrera y hay que ser realista, hoy si llego a tener un neumático normal, mi ritmo era con Zarco, otra vez, como en Barcelona para hacer segundo o tercero, pero Fabio nos metía otra vez tres segundos. Esa es la realidad", destacó.

"Todo puede pasar pues quedan muchos circuitos y el campeonato es largo, hemos visto mil cosas, y el año pasado Fabio al final tampoco fue brillante, pero el problema es que los domingos va más rápido que yo", lamentó Aleix Espargaró. EFE

