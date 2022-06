Sábado, 18 de junio de 2022 (08.00 GMT)

============

UCRANIA GUERRA

============

NEGOCIACIONES

Ucrania apunta a agosto para retomar las conversaciones de paz con Rusia

Kiev. El jefe de la delegación ucraniana en las conversaciones de paz con Rusia, David Arajamia, ha apuntado la posibilidad de retomar las negociaciones a finales de agosto, una vez que Kiev haya logrado reforzar su posición con una serie de contraofensivas. En una entrevista con la emisora "Voice of America", de la que se hicieron eco este sábado medios ucranianos, el negociador jefe declaró que Kiev no se plantea retomar las conversaciones por el momento, pero sí a finales del verano. Ante la pregunta de qué cambiará de aquí a agosto, Arajamia no quiso dar detalles pero señaló que cree que habrá "operaciones contraofensivas en algunos lugares".

ENERGÍA

Rusia advierte de las secuelas a largo plazo del "suicidio energético" europeo

Moscú. El director de la mayor petrolera rusa, Rosneft, Ígor Sechin, advirtió hoy de que el "suicido energético" europeo tendrá consecuencias a largo plazo en forma de pérdida de potencial económico y competitividad. "Ya vemos una reducción de su potencial económico, una caída de la competitividad y una pérdidas directas para los inversores", dijo Sechin durante el Foro Económico Internacional de San Petersburgo (Rusia). Destacó que al renunciar al petróleo y gas rusos, Europa se ha convertido "en la región con el coste de la energía más alto del mundo".

UE

Scholz reitera su apoyo a que Ucrania reciba el estatus de país candidato al ingreso en la UE

Berlín. El canciller alemán, Olaf Scholz, reiteró hoy su apoyo a que Ucrania reciba el estatus de país candidato al ingreso en la Unión Europea (UE), ya que la solidaridad con Kiev debe ir unida "a una perspectiva". "Sobre ello hablaremos en Bruselas, ya el próximo jueves. E intentaremos conseguir 27 síes para una decisión concreta, una decisión conjunta de la Unión Europea que abra esta perspectiva," dijo en una alocución a los ciudadanos, en referencia al consenso necesario para conceder dicho estatus a Kiev.

UE

La UE busca evitar un impacto "no deseado" de las sanciones sobre los alimentos

Bruselas. El alto representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, aseguró este sábado que el club comunitario está "listo" para trabajar con Naciones Unidas y otros socios con el objetivo de "evitar cualquier impacto no deseado" de las sanciones comunitarias contra Rusia sobre la seguridad alimentaria global. "Debemos permitir urgentemente que Ucrania exporte sus cereales a través del mar Negro. También vemos una 'batalla narrativa' en torno a las exportaciones rusas de cereales y fertilizantes. Si bien nuestras sanciones no se dirigen contra estas exportaciones, estamos listos para trabajar con la ONU y nuestros socios para evitar cualquier impacto no deseado en la seguridad alimentaria mundial", según Borrell.

---------

AFGANISTAN ATAQUE

Al menos dos muertos y 7 heridos en un ataque contra un templo sij en Kabul

Kabul. Al menos dos personas murieron y otras siete resultaron heridas en un ataque terrorista este sábado contra un templo de la minoría sij en Kabul, que concluyó tras un tiroteo con la muerte de un número indeterminado de atacantes. "El ataque (...) terminó con la eliminación de los insurgentes. Las fuerzas de seguridad pudieron actuar rápidamente para controlar el ataque y eliminar en poco tiempo a los atacantes evitando más víctimas", aseguró en Twitter el portavoz de la Policía de Kabul, Khalid Zadran, que no aclaró cuántos terroristas participaron.

ISRAEL GAZA

Israel bombardea objetivos de Hamás en Gaza en respuesta al lanzamiento de un cohete

Jerusalén. El Ejército israelí bombardeó esta mañana objetivos del grupo islamista Hamás en Gaza en respuesta al lanzamiento de un cohete desde la franja que fue interceptado por el sistema antimisiles Cúpula de Hierro, informó hoy un portavoz militar. "Durante la noche, la organización terrorista Hamás lanzó un cohete desde Gaza hacia zonas donde viven civiles en el sur de Israel", afirmó en un comunicado el Ejército israelí. "Los aviones militares atacaron un sitio de fabricación de armas ubicado dentro de un puesto militar de Hamás y otros tres puestos militares pertenecientes a Hamás en la Franja de Gaza", explicó el Ejército.

SENEGAL PROTESTAS

La oposición de Senegal lamenta tres muertos en las protestas no autorizadas

Dakar. La coalición opositora de Senegal Yewwi Askan Wi (Liberad al Pueblo) ha lamentado la muerte de tres manifestantes durante las protestas llevadas a cabo en varias ciudades del país contra el rechazo de su lista para las próximas elecciones legislativas del 31 de julio. "Quiero decirle a Macky Sall que es un presidente asesino. Tras haber asesinado a 14 personas (en las protestas de marzo de 2021), ahora añade tres víctimas más a su repertorio", declaró el principal opositor senegalés Ousmane Sonko en su cuenta de Facebook a última hora del viernes.

ECUADOR PROTESTAS

Lasso dicta el estado de excepción en 3 provincias de Ecuador

Quito. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró en la noche de este viernes el estado de excepción en tres provincias donde se han concentrado las protestas en su contra y dijo que está dispuesto a defender la capital, ubicada en la mira de las movilizaciones indígenas. Lasso, en un mensaje por televisión, indicó que declara desde la medianoche de este viernes el estado de excepción en las provincias de Imbabura, Pichincha, cuya capital es Quito; y Cotopaxi, situadas en el centro y norte de la región andina del país.

YIHADISTAS BURKINA FASO

Suben a 19.000 los desplazados tras el ataque con 86 muertos en Burkina Faso

Uagadugú. El número de desplazados tras el ataque terrorista que tuvo lugar en el norte de Burkina Faso la noche del 11 al 12 de junio y en el que murieron 86 personas, asciende a 19.299, siendo más del 62 % niños, entre los cuales más del 36 % tiene menos de cinco años, según las últimas cifras provisionales difundidas este sábado por el Consejo Nacional de Emergencias y Rehabilitación (CONASUR) del Gobierno de Burkina Faso.

EUROVISIÓN 2023

Johnson defiende que Eurovisión se celebre en Ucrania en 2023

Londres. El primer ministro británico, Boris Johnson, defendió este sábado que la siguiente edición del festival de Eurovisión se celebre en Ucrania, país ganador este año, a pesar de la guerra que sufre desde febrero. La Unión Europea de Radiodifusión (EBU), que organiza el certamen, ha anunciado esta semana que no contempla celebrarlo en Ucrania en 2023 debido a la situación del país y avanzó que abordará con la cadena BBC la posibilidad de hacerlo en el Reino Unido, cuyo candidato quedó segundo este año en Turín (Italia). Con todo, Johnson declaró hoy que los ucranianos "ganaron (el concurso) y merecen tenerlo" en la siguiente edición.

