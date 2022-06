Majka: "Agredecido a Pogacar, que me ofreció el triunfo de etapa"

Redacción deportes,. El polaco Rafal Majka (UAE Emirates) se mostró agradecido a su compañero y líder de la Vuelta a Eslovenia Tadej Pogacar, quien le facilitó la victoria tras ascender juntos y destacados el puerto que conducía a la meta de la cuarta etapa.

"Estoy muy feliz, hemos ganado! Gracias Tadej Pogacar, gracias al equipo", dijo en meta un exultante Rafal Majka.

“La última subida la hicimos juntos y me dijo que podía ganar la etapa. Estoy muy contento porque el equipo está trabajando muy bien. Ahora intentaremos mantener nuestros puestos en la clasificación general en la última etapa", señaló.

En pleno ascenso, y cerca de meta, Pogacar se dirigió a Majka para ofrecerle el triunfo de etapa.

"Intercambiamos algunas palabras y me dijo que podía ganar la etapa. Es genial estar en esta forma antes del Tour de Francia. Para mí, el ambiente es especial, es un poco el territorio de Tadej Pogacar. Me sorprende ver cómo está desarrollándose el ciclismo en Eslovenia. En 2017 no había mucha gente al lado de las carreteras y hoy estaba todo lleno de aficionados", concluyó. EFE

