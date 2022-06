Los campeones cubanos de atletismo Silva y Echevarría dejan la selección

La Habana, 17 jun. Los campeones cubanos de salto con pértiga, Yarisley Silva, y de salto de longitud, Juan Miguel Echevarría, abandonaron los equipos nacionales de sus respectivas disciplinas, informó este viernes la Comisión de Atletismo.

Al presentar la edición 35 del Memorial Barrientos de este fin de semana, evento que tradicionalmente reúne a las figuras más destacadas del atletismo cubano, la comisionada de la especialidad, Yipsy Moreno, informó de las ausencias de Silva y Echevarría.

Moreno dijo que el saltador Echevarría no competirá en este certamen porque "solicitó por problemas personales su baja del equipo nacional", de acuerdo a un reporte del periódico deportivo oficial "Jit".

Plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Echevarría, de 23 años, está considerado como el saltador de longitud cubano con más proyección de los últimos tiempos.

Después de sufrir varias lesiones, los entrenadores de entrenadores Echevarría habían indicado que se encontraba preparándose para futuras competencias.

Sobre la pertiguista Yarisley Silva, de 35 años, la comisionada informó que esta "determinó poner fin a su carrera deportiva".

"Esa es otra decisión personal, es un momento triste por el que todos los campeones del mundo tienen que pasar y nos lacera, reconocemos su estirpe de atleta y para nosotros va a seguir siendo nuestra guerrera", añadió.

Silva cuenta con una destacada carrera deportiva con una medalla de plata en Juegos Olímpicos de Londres de 2012, así como títulos mundiales al aire libre y en pista cubierta. Fue además tres veces campeona panamericana.

En marzo decidió no participar en el campeonato mundial de atletismo bajo techo de Serbia, porque sus pértigas no habían llegado a tiempo.

"¿Por qué decidí no competir?, porque, aunque me buscaran unas garrochas lo más parecidas posibles, no iban a ser las mías. Era la tercera vez que me pasaba esto", declaró Silva a la publicación estatal Cubadebate.

Dijo también entonces que su objetivo era "terminar en grande" y que por eso no quería despedirse del atletismo "por debajo" de sus resultados, por lo que dijo que pensaba participar en los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe.

El retiro de estas destacadas figuras del deporte cubano se suma a una serie de abandonos registrados los últimos meses, principalmente por jóvenes en disciplinas como el béisbol, el kárate, la lucha, el atletismo y el piragüismo.