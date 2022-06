La oposición de Senegal lamenta tres muertos en las protestas no autorizadas

Dakar, 18 jun. La coalición opositora de Senegal Yewwi Askan Wi (Liberad al Pueblo) ha lamentado la muerte de tres manifestantes durante las protestas llevadas a cabo en varias ciudades del país contra el rechazo de su lista para las próximas elecciones legislativas del 31 de julio.

"Quiero decirle a Macky Sall que es un presidente asesino. Tras haber asesinado a 14 personas (en las protestas de marzo de 2021), ahora añade tres víctimas más a su repertorio", declaró el principal opositor senegalés Ousmane Sonko en su cuenta de Facebook a última hora del viernes.

"Todos sus crímenes no quedarán impunes", dijo Sonko al denunciar que en las localidades de Bignona y Ziguinchor (ciudad de la que es alcalde desde el pasado enero), ambas en la sureña región de la Casamance, se había disparado con balas reales por parte de las fuerzas de seguridad.

"¿Por qué durante las manifestaciones sólo se permite a los gendarmes disparar munición real en el sur del país? Macky Sall no considera al pueblo de Casamance como seres humanos", dijo Sonko.

Según indicó la Cruz Roja senegalesa a la Agencia de Prensa de Senegal, ayer recuperaron un cuerpo sin vida de un adolescente carbonizado en el barrio de Colobane, en Dakar, pero indicaron que ignoraban si su muerte estaba ligada a las protestas.

Por su parte, el presidente del Consejo departamental de Bignona, Yankhoba Diémé, informó a la televisión local Walf TV de que un hombre de 28 años murió tras ser disparado por las fuerzas de seguridad cuando la juventud se movilizó para sumarse a la marcha pacífica de Ziguinchor, a pesar de que en Bignona no se habían convocado manifestaciones.

Por su parte, la prensa local recogió que la manifestación en Ziguinchor ocasionó la muerte a un hombre de 43 años tras recibir un disparo en el cuello, a pesar de no ser uno de los manifestantes.

Por el momento, las autoridades no han realizado declaraciones ni han facilitado cifras oficiales de fallecidos y heridos.

Esta protesta se había prohibido por el prefecto del departamento de Dakar, Mor Talla Tine, tras considerar que era una amenaza al orden público y que violaba el artículo L.61 del Código electoral.

Según dicho artículo "durante los treinta días anteriores a la apertura oficial de la campaña electoral, está prohibida toda propaganda encubierta que utilice los medios de comunicación públicos y privados nacionales".

Las manifestaciones de este viernes se organizaron para protestar por la decisión del Consejo Constitucional de rechazar la lista de Ousmane Sonko a las próximas legislativas argumentando que no respetaba la ley sobre la paridad entre hombres y mujeres.

El pasado 8 de junio, la oposición protestó pacíficamente por los mismos motivos en Dakar, una manifestación que sí había sido autorizada por el prefecto del departamento de Dakar.

En marzo de 2021, Senegal vivió graves disturbios que ocasionaron 13 muertos, según las autoridades, tras el arresto de Sonko por alterar el orden público cuando su convoy, rodeado de decenas de seguidores, se dirigía al tribunal de Dakar.

El principal opositor había sido convocado por la justicia después de ser acusado por la masajista Adji Sarr, de 20 años, de haberle "exigido favores sexuales" en varias ocasiones tras las sesiones de masaje y haber sido amenazada con "dos armas".

Conocido por su discurso "antisistema", Sonko critica la mala gobernanza, la corrupción y el neocolonialismo francés, y cuenta con muchos seguidores entre la juventud senegalesa.

Sonko quedó tercero en las elecciones presidenciales de 2019 en las que Macky Sall ganó un segundo mandato, pero es el principal líder opositor después de que el segundo candidato, Idrissa Seck, se sumara a la mayoría oficialista.

Senegal tiene previsto celebrar presidenciales en 2024, unos comicios para los que Sall aún no ha dejado claro si se presentará o no a un controvertido tercer mandato que no está permitido por la Constitución. EFE

mrgz/jac