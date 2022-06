La MLS regresa tras tres semanas con LAFC y New York City marcando el paso

Los Ángeles (EE.UU.), 17 jun. Tras un largo parón para partidos de selecciones nacionales, la MLS regresa este fin de semana con una jornada en la que el LAFC y el New York City arrancan como líderes de la Conferencia Oeste y Este, respectivamente.

Con la excepción de algunos partidos sueltos que se han jugado en las últimas tres semanas, la MLS no ha tenido una jornada completa desde el fin de semana del 28 y el 29 de mayo, pero desde entonces han pasado bastantes cosas en la liga.

Por ejemplo, el LAFC ha anunciado en este parón la incorporación de Giorgio Chiellini, gran referente del Juventus y la selección italiana y que ahora aportará su veteranía a la defensa del conjunto angelino que lidera el mexicano Carlos Vela.

No obstante, el italiano todavía no ha sido presentado oficialmente y no estará disponible para la visita del LAFC al campo de los Seattle Sounders en el encuentro que abrirá el sábado esta jornada número 15 de la MLS.

No será un encuentro sencillo para el LAFC puesto que el Seattle, que este año se convirtió en el primer equipo de la MLS en ganar la Liga de Campeones de la Concacaf desde que en 2008 este torneo sustituyó a la Copa de Campeones de la Concacaf, lleva cuatro victorias en sus últimos cinco duelos en la competición doméstica.

Los Sounders tendrán una baja muy importante para medirse al LAFC ya que no podrán contar con el peruano Raúl Ruidíaz, que tiene problemas en los isquiotibiales.

A seis puntos del LAFC y con un margen de error cada vez más estrecho, el LA Galaxy de Javier 'Chicharito' Hernández recibirá en la ciudad californiana a unos Portland Timbers que acumulan tres derrotas seguidas.

Por su parte, el New York City retoma la acción en la MLS ya sin su entrenador Ronny Deila, que ha fichado por el Standard de Lieja belga y que ha dado el testigo en el banquillo neoyorquino a Nick Cushing.

Antes de la pausa en el calendario por las fechas FIFA y de este sorprendente cambio de técnico, el New York City iba como un cohete, ya que sumaba siete victorias en sus últimos ocho encuentros, y este domingo se enfrentará en su campo a los Colorado Rapids.

Segundo en el Este y con un partido más que el New York City, el Philadelphia Union tratará de no dejar escapar la cabeza de la conferencia y buscará los tres puntos en su encuentro frente al Cincinnati.

Por último, otro duelo destacado de la jornada es el partido que enfrentará al Atlanta United con el Inter Miami del argentino Gonzalo Higuaín.

- Programa de la jornada (horas de la costa este):

Sábado 18 de junio:

15.00 Seattle Sounders - LAFC

17.00 LA Galaxy - Portland Timbers

19.00 New York Red Bulls - Toronto

19.30 Columbus Crew - Charlotte

19.30 Montréal - Austin

19.30 Philadelphia Union - Cincinnati

19.30 Orlando City - Houston Dynamo

20.00 Chicago Fire - DC United

21.00 Dallas - Vancouver Whitecups

21.30 Real Salt Lake - San Jose Earthquakes

Domingo 19 de junio:

15.00 Atlanta United - Inter Miami

17.00 New England Revolution - Minnesota United

17.00 New York City - Colorado Rapids

18.00 Nashville - Sporting Kansas City