La exnúmero uno mundial Naomi Osaka anuncia su ausencia de Wimbledon por lesión

La exnúmero uno mundial Naomi Osaka anunció este sábado en Twitter que no disputará el torneo de Wimbledon, que comienza el 27 de junio, debido a una lesión persistente en un talón de Aquiles.

"Mi talón de Aquiles no está todavía curado, por lo que nos veremos la próxima vez", escribió la jugadora japonesa en su cuenta oficial.

"Te deseamos una curación rápida y un regreso con buena salud", escribieron los organizadores del torneo en otro tuit en respuesta al de Osaka.

Hace tres semanas, la ganadora de cuatro torneos del Grand Slam había dejado entender que dudaba en participar en Wimbledon, al ser una prueba que no otorga puntos de la WTA, debido a la exclusión de jugadoras rusas y bielorrusas de la competición londinense.

"Tengo la impresión que si participo en Wimbledon, sin puntos en juego, el torneo se convierte un poco en una prueba de exhibición (...) No he tomado todavía mi decisión, pero me inclino más por no jugar, dadas las circunstancias actuales, pero eso podría cambiar", había explicado en rueda de prensa tras su eliminación en la primera ronda de Roland Garros.

"Cada vez tengo más la impresión de que el torneo se parece a una exhibición. Simplemente, no puedo ir allí al 100%", había explicado la jugadora de 24 años, que había caído a la posición 43 de la clasificación WTA y que no había nunca alcanzado los octavos de final en la hierba londinense.

La WTA, como la ATP, que administran respectivamente los circuitos femenino y masculino, anunciaron que no distribuirán puntos en el Grand Slam londinense si mantiene su decisión de excluir a rusos y bielorrusos, debido al conflicto en Ucrania.

