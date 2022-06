Guevara defiende con garra el liderato

Sachsenring (Alemania), 18 jun. El español Izan Guevara (GasGas) defendió con garra el liderato de la clasificación de entrenamientos libres para el Gran Premio de Alemania de Moto3 en el circuito de Sachsenring, con récord absoluto de la categoría incluido al rodar en 1:25.925.

Guevara marcó su registro casi al final de la sesión y con el batió el récord que desde 2019 tenía su compatriota Marcos Ramírez (KTM) con un tiempo de 1:26.044.

El pupilo de Jorge Martínez "Aspar" y el japonés Tatsuki Suzuki (Honda) se vieron sorprendidos por el también japonés Ayumu Sasaki (Husqvarna), quien al cumplirse el ecuador de la sesión ya había conseguido rebajar su registro del primer día para encaramarse a la primera posición con algo más de dos décimas de ventaja sobre aquellos.

Como Sasaki, también consiguieron rebajar pronto su mejor marca personal el turco Deniz Öncü (KTM) o el japonés Ryusei Yamanaka (KTM), que se colocaron sexto y séptimo, respectivamente, como también un poco más atrás, décimo y undécimo, el brasileño Diogo Moreira (KTM) y el español Sergio García Dols (GasGas), el líder del mundial, que ayer se había quedado fuera de la segunda clasificación directa.

Pero Izan Guevara no se quería dejar sorprender y poco después arañó casi dos décimas de segundo, sin contar con el rebufo de ningún rival y prácticamente en solitario, para superar a Suzuki y ponerse a poco más de una décima de Sasaki, con otro vuelta rápida por delante en la que fue rebajando los parciales del japonés hasta parar el cronometro en 1:25.925, el primer piloto que rodaba en ese segundo y todavía con más de seis minutos de entrenamiento por delante.

Sólo Suzuki entre los pilotos de cabeza de la clasificación, además del australiano Joel Kelso (KTM), no pudieron rebajar su registro del primer día, si bien para ambos no fue un inconveniente a la hora de clasificarse directamente para la Q2, como también lo hicieron David Muñoz (KTM), Scott Ogden (Honda), Sergio García Dols, Ryusei Yamanaka, John McPhee (Husqvarna), Dennis Foggia (Honda), Jaume Masiá (KTM), Andrea Migno (Honda), Daniel Holgado (KTM) y Carlos Tatay (CFMoto), éste último "in extremis".

Se quedaron fuera Iván Ortolá (KTM), Xavier Artigas (CFMoto), Adrián Fernández (KTM) y Ana Carrasco (KTM). EFE

JLL/ea