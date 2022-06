El pianista Giovanni Allevi anuncia su retirada a causa de un mieloma

Roma, 18 jun. El popular compositor y pianista italiano Giovanni Allevi anunció hoy que padece un mieloma, un tipo de cáncer de sangre, que le obligará a permanecer "lejos" de los escenarios mientras "combate" esta enfermedad.

"No daré rodeos: he descubierto que tengo una neoplasia de sonido dulce: mieloma, pero no por esto menos molesta. Mi angustia mayor es pensar que pueda provocar dolor a mis familiares y a todas las personas que me siguen con afecto", explicó en sus redes sociales.

Y agregó: "Siempre he combatido mis demonios interiores en conciertos juntos a vosotros, gracias a la música. Esta vez, perdonadme, tendré que hacerlo lejos del escenario".

El artista, de 53 años y considerado todo un fenómeno en la música clásica y otros géneros, se encontraba en una gira mundial que este verano lo habría llevado a China y Japón pero tomó la decisión de retirarse tras su último concierto en Viena, según los medios.

Allevi (Ascoli Piceno, 1969), Caballero de la República italiana por méritos artísticos y embajador de Save The Children, es un compositor de renombre mundial conocido por renovar el arte de la composición, dirigiéndose sobre todo a los jóvenes a través de las redes sociales.

Vestido siempre de camiseta, pantalón tejano y zapatillas, el músico ha pasado por los teatros más prestigiosos del planeta y vendido más de 750.000 copias de sus discos.