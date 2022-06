Chile anuncia cierre de fundición minera por múltiples casos de intoxicación

Santiago de Chile, 17 jun. El presidente de Chile, Gabriel Boric, confirmó este viernes que la Corporación Nacional del Cobre (Codelco) impulsará el cierre de la fundición Ventanas que opera en la bahía de Quintero-Puchuncaví, en la región de Valparaíso, para evitar "recurrentes casos de intoxicación" como los que en las últimas semanas han afectado a cientos de estudiantes y docentes.

“Quiero contarles que luego de un acucioso proceso de estudio y diálogo con los distintos sectores involucrados, el directorio de Codelco ha tomado la decisión de avanzar hacia el cese de sus operaciones en la Fundición Ventanas”, afirmó el mandatario chileno, en una conferencia de prensa en el Palacio de La Moneda en Santiago.

Precisamente, un grupo de trabajadores de la empresa protestó hoy contra la medida, que ya se anticipaba.

“Esto se realizará mediante un proceso gradual y responsable con la población y los trabajadores", explicó Boric, quien señaló que para ser efectiva requiere la aprobación del Congreso Nacional, "con cuya buena voluntad" espera contar.

Además, que la decisión se ha tomado teniendo en cuenta los recurrentes casos de intoxicación en la zona de operación de la fundición, los constantes cierres temporales de escuelas, los niños y niñas enfermos y la saturación medioambiental.

“Lo hemos dicho muy claro, no queremos más zonas de sacrificio. Hoy son miles las personas que viven expuestas al deterioro ambiental que hemos causado o permitido y que como chileno, me avergüenzan”, enfatizó.

La bahía de Quintero-Puchuncaví, 160 kilómetros al noroeste de Santiago en pleno litoral central chileno, fue declarada en 1993 como "zona de sacrificio ambiental", territorio abandonado al deterioro industrial y la contaminación afectando de manera permanente la salud humana y la biodiversidad.

FUTURO DE LOS TRABAJADORES

El jefe de Estado también se refirió a los trabajadores de la fundición.

“Hoy les damos certezas y un futuro, no vamos a dejar solos a los trabajadores y sus familias (...) Nuestro Gobierno está tomando todas las medidas necesarias para que esta decisión que va en directo beneficio de la población, no genere consecuencias negativas sobre los y las trabajadores de la empresa", se comprometió.

Organizaciones sindicales protagonizaron esta mañana una manifestación pacífica en las afueras de La Moneda en la capital, colgando lienzos y ondeando banderas en contra de la clausura.

"Puedo afirmar con responsabilidad que ningún trabajador ni trabajadora se quedará sin su empleo en la compañía. Ningún trabajador de Codelco quedará desamparado por esta decisión, sus puestos están asegurados en otras divisiones y en las mismas condiciones”, añadió.

REACCIONES

Tras conocerse la decisión de la compañía estatal, la presidenta del Sindicato N°1 de Trabajadores de Codelco Ventanas, Andrea Cruces, catalogó de “traidor” al presidente del directorio de la empresa, Máximo Pacheco, asegurando que “será recordado en la historia como quien traicionó a la minería chilena”.

“Señor Pacheco no hable de la refinería, porque sin fundición no hay refinería. Usted nos vendió y le dijo al Gobierno que iba a cerrar Ventanas sin conflicto. Usted miente y no debiese estar al mando de esta corporación tan importante para el país, hágase cargo y sea responsable”, comentó la dirigente.

NUMEROSAS INTOXICACIONES

Durante las últimas semanas, múltiples casos de intoxicación con hasta más de 100 estudiantes afectados se han registrado en diversas escuelas secundarios de la zona.

Esta mañana, sin ir más lejos, decenas de alumnos de un establecimiento educacional de Quintero mostraron síntomas como mareos y dolores de cabeza, cuadros que pueden evolucionar en vómitos, desmayos y pérdida de sensibilidad en las extremidades.

Se trata de una de las cinco "zonas de sacrificio" del país, espacios envueltos a diario en una tóxica nube de gases que causan lluvia ácida y enferman a sus habitantes hasta cuatro veces más que la media nacional, con cuadros respiratorios, cardiovasculares y tumores malignos, según un estudio de la Universidad Católica y la fundación Chile Sustentable.

Después de varias denuncias por posibles intoxicaciones durante los últimos días, el Gobierno decretó el pasado sábado una "alerta sanitaria" para estas dos localidades y aseguró que se privilegiará el cierre de las fábricas y plantas industriales por sobre el cierre de las escuelas.

También informaron que el Ministerio de Salud iniciará estudios a partir de julio que permitan conocer el impacto de metales pesados en las personas que habitan la zona afectada y un programa de reparación en salud.

Días antes, las autoridades ambientales ya habían ordenado a seis industrias disminuir sus actividades, con restricciones específicas para la minera estatal Codelco y a la eléctrica AES Gener, mientras las escuelas secundarias suspendieron sus clases. EFE

ssb/jrh