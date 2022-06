Casa discográfica cubana presenta disco en homenaje al músico Chucho Valdés

La Habana, 17 jun. Un disco en homenaje al pianista y compositor cubano Chucho Valdés y al mítico grupo musical Irakere, del que es fundador, fue presentado este viernes en La Habana por la Empresa de Grabaciones y Ediciones Musicales (EGREM), la principal compañía discográfica estatal de la isla.

El álbum "Los Herederos, homenaje a Chucho Valdés e Irakere" contiene 10 temas en los que aparecen desde los ritmos tradicionales hasta lo más contemporáneo y electrónico de la música cubana, interpretados por reconocidos instrumentistas y cantantes del país caribeño.

La EGREM comentó en su perfil de Twitter que "este álbum quedará para la historia" y destacó que esta idea original de la productora Elsida González reúne a "músicos que fueron y/u otros que se sienten parte del legado de Irakere, la mejor banda cubana de todos tiempos".

El disco contiene seis temas compuestos por los exintegrantes de Irakere Orlando Valle Maraca, Germán Velazco, César López y el recientemente fallecido José Luis Cortés, otros tres de la autoría de Chucho Valdés, y un popurrí del repertorio de Irakere.

Entre los 63 músicos participantes en el proyecto figuran Gastón Joya, Rolando Luna, Yasek Manzano, Cimafunk, Alejandro Falcón, Alexander Abreu, Cucurucho Valdés, Harold López-Nussa, Yaroldy Abreu, Enrique Plá, Rodny Barreto, Alfred Thompson y Rolando Luna. Algunos de ellos son exmiembros de Irakere y de distintas generaciones.

También intervinieron Jessie y Leyanis Valdés, hijos de Chucho Valdés, así como su sobrino, Roberto Carlos Rodríguez Valdés, conocido en el ambiente artístico como "Cucurucho Valdés".

Para la grabación se conformó una banda con el formato original de Irakere y se sumaron los cantantes invitados Alain Pérez, Issac Delgado, Haila María Mompié, Leo Vera, Mayito Rivera, Geidy Chapman y Cimafunk.

El proceso de creación está recogido en un trascámara/documental con testimonios de los participantes, que recuerdan su paso por Irakere y la marca que les legó el líder de la agrupación.

Chucho Valdés, de 80 años -y ganador de seis premios Grammy- ha sugerido que en 2023, cuando se cumplirán cinco décadas de la fundación de la banda "se le dedique el año y hagamos una nueva versión de Irakere. Quizá con algunos de los miembros fundadores".

Irakere —cuyo nombre en la lengua de la etnia africana yoruba significa "vegetación"— se conformó en 1973 con los mejores músicos que integraban entonces la Orquesta Cubana de Música Moderna.

A través de la combinación, mezcla e interrelación de lo clásico, el jazz, el rock y varias técnicas de composición lograron recopilar desde la música bailable, la de concierto, la tradicional cubana.

La agrupación grabó una docena de discos: el primero de ellos, Chekere, en 1979, al que se sumaron El Coco (1980), The Legendary Irakere in London (1987), Homenaje a Benny Moré (1989), Great Moments (1991), Live at Ronnie Scott's (1991), Misa Negra (1992), Bailando Así (1995), Babalú Ayé (1998), Yemayá (1999), Indestructible (1999) y Pare Cochero (2001).

Irakere mezcló las sonoridades electrónicas con las de raíces afrocubanas en un proyecto considerado síntesis del desarrollo histórico de la música cubana, latinoamericana, norteamericana y europea, todo lo cual le permitió crear un sonido nuevo, original, contemporáneo. EFE

rmo/int/lll