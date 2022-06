Alonso: El coche ha sido 'mega' hoy, atacaré a Max en la primera curva

Reacción deportes, 18 jun. El español Fernando Alonso (Alpine), doble campeón del mundo de Fórmula Uno, que arrancará este domingo desde la primera fila -al lado del 'poleman', el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), líder del Mundial- en el Gran Premio de Canadá, el noveno del año, declaró en el circuito Gilles Villeneuve de Montreal que su "coche ha sido 'mega' " y que atacará al anterior "en la primera curva" de la carrera.

"Ha sido un fin de semana increíble para nosotros; hemos sido competitivos desde el primer entrenamiento libre, cuando solemos serlo; pero también lo hemos sido hoy, cuando sabemos que los sábados solemos perder algo", explicó Alonso, de 40 años y con 32 victorias en la Fórmula Uno: las 32 que cuenta España a lo largo de toda su historia en la categoría reina.

"El coche ha estado 'mega' hoy; me he encontrado muy a gusto en el coche", comentó Alonso, que se exhibió en la lluviosa jornada de Montreal, en la que lideró el último entrenamiento libre antes de acabar segundo la calificación, a seis décimas de Verstappen, que logró este sábado su decimosexta 'pole' desde que corre en la F1.

"Me sentí muy a gusto en el coche y los aficionados me dieron el plus extra aquí", comentó, nada más bajarse del coche, el genial piloto asturiano, que logró una de sus 32 victorias en esta pista: en 2006, cuando revalidó título mundial, con Renault.

"Mañana atacaré a Max (Verstappen) en la primera curva", apuntó, después de exhibirse en Montreal, confirmando que vive una segunda juventud, Fernando Alonso, el más veterano de los veinte pilotos que integran la parrilla en la división de honor del automovilismo.