Aleix Espargaró: "Esperaba un poco más que un cuarto puesto"

Sachsenring (Alemania), 18 jun. El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) reconoció que esperaba "algo más que un cuarto puesto" para la formación de salida del Gran Premio de Alemania de MotoGP en el circuito de Sachsenring.

"Sí, esperaba un poco más, pero al final es una décima de segundo lo que me aparta de la 'pole position' así que... sé que no he estado brillante en la clasificación y además venía de una caída en los cuartos libres, pero aún así me ha faltado poco para conseguirlo, pero es cierto que un cuarto sabe a poco cuando te acostumbras a la 'pole'; en cualquier caso sabe bien", afirmó Espargaró.

Sobre la carrera alemana, Aleix Espargaró dijo: "Tengo un ritmo muy parecido con Pecco y Fabio, pero más que la velocidad lo que me preocupa es la degradación del neumático trasero, que creo que será muy alta para todos, pero para mí más que en Barcelona, así que veremos quien es capaz de manejar esta situación".

Aunque la única solución válida para el piloto de Aprilia no es otra que "apretar más al principio y si se degrada más al final, pues mala suerte".

De sus rivales, aseguró: "No me parece que estén un poco por delante, sí es cierto que las Ducati han funcionado bien y con el neumático blando ha sido capaz de ser el más rápido -Bagnaia-, pero esta mañana me ha sacado cincuenta milésimas y por la tarde una décima, por lo que en ritmo estamos parecidos y en cuanto a posición sí que es cierto que ha sido un poco mejor, pero en velocidad no creo que haya sido más rápido".

"Fabio ha mejorado mucho hoy y no será fácil, pero sería interesante recortarle algo de puntos antes del parón veraniego y lo voy a intentar todo mañana, pero no será fácil", explicó Aleix Espargaró pensando en el campeonato.

Sobre sus opciones de victoria, reconoció: "Lo tenía un poco más asequible en Barcelona, aquí no estoy lejos en cuanto a velocidad, pero habrá que entender, porque no lo tengo muy claro, no acabo de ver quien tiene mejor ritmo en las últimas diez vueltas, porque aunque la distancia de carrera siempre sea la misma, treinta vueltas aquí se hacen muy largas y el neumático trasero por el lado izquierdo esta muchísimo rato a mucha temperatura, así que esas ocho o diez vueltas finales no serán cuestión de quien sea el más rápido". EFE

