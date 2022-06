Rusia no obstaculiza exportación de grano de Ucrania, según Putin

Moscú, 17 jun. Rusia no obstaculiza la exportación de grano de Ucrania y está dispuesta a garantizar la seguridad de los buques de carga que lo transporten, pero la parte ucraniana deberá desminar sus puertos en el mar Negro, declaró hoy el presidente ruso, Vladímir Putin.

"No puedo callar, hay muchas especulaciones al respecto de los suministros ucranianos al mercado internacional. No obstaculizamos nada, por dios. No fuimos nosotros quienes minamos los puertos ucranianos en el mar Negro", declaró durante su discurso en la plenaria del XXV Foro Económico Internacional de San Petersburgo.

Putin señaló que los ucranianos deben desminar estos puertos, tras lo cual podrán exportar sus productos.

"Nosotros garantizaremos la seguridad de estos barcos civiles. No es un problema", añadió.

El mandatario ruso recordó que según el Departamento de Agricultura de EEUU, en Ucrania hay unos 6 millones de toneladas de trigo (5 millones de toneladas según los estimados rusos) y 7 millones de toneladas de maíz.

"Si consideramos que a nivel mundial se producen 800 millones de toneladas de trigo, 5 millones no cambiarán nada. Sin embargo, existe la posibilidad de exportar. Y no solo a través de los puertos del mar Negro", observó.

Según Putin, el grano ucraniano podría ser exportado también a través de Bielorrusia, Polonia o Rumanía.

No obstante, alertó sobre el peligro que significa que estas exportaciones financien las armas enviadas por Occidente a Ucrania para enfrentar al Ejército ruso.

"Eso sería algo realmente triste", indicó.

Putin acusó a Occidente de "chupar como una aspiradora" mercancías de los países más pobres, a los cuales apenas les dejó rastrojos.

"Imprimieron grandes cantidades de dinero, ¿y después qué? ¿A dónde fueron estos recursos? Es evidente que entre otras cosas a la compra de mercancías y servicios más allá de los países occidentales... allí fluyó el dinero impreso", indicó.

Según el mandatario, Occidente "comenzó literalmente a chupar como una aspiradora, a vaciar los mercados globales sin pensar en los intereses de otros estados, incluyendo los más pobres".

"A ellos les dejaba solo rastrojos, y a precios astronómicos", denunció.

El presidente recordó que a fines de 2019 las importaciones de EEUU ascendían a 250.000 millones de dólares mensuales, una cifra que ha crecido a 350.000 millones de dólares.

A ello se le suma el hecho, indicó, de que EEUU, antaño el mayor exportador de alimentos a nivel mundial, actualmente se ha convertido en un importador neto de productos agropecuarios.

"Está claro que un incremento tan brusco de la demanda, no respaldado por una propuesta de mercancías, desató un alud de déficit y una inflación global", dijo.

Putin señaló que en los últimos dos años el balance entre las exportaciones y las importaciones occidentales ha cambiado de signo.

"Se trata ya de 17.000 millones de dólares más de importaciones que de exportaciones", aseveró.EFE

