Portugal apoya que Ucrania sea candidato pero avisa que el proceso será largo

Lisboa, 17 jun. El primer ministro luso, António Costa, aseguró hoy que acompañarán la recomendación de Bruselas para dar a Ucrania el estatuto de candidato a la UE pero avisó de que el proceso será "largo, exigente e incierto" y habrá que reflexionar sobre la "arquitectura institucional y presupuestaria" del bloque.

"Portugal confía en la evaluación que la Comisión Europea hace de las condiciones que Ucrania cumple para poder ser candidato", dijo en declaraciones a periodistas en Lisboa, tras reunirse con los partidos políticos del hemiciclo luso para preparar la próxima reunión del Consejo Europeo.

Costa encontró "consenso casi unánime" entre los partidos para "acompañar" la decisión de Bruselas sobre Ucrania y también sobre Moldavia, aunque insistió en que la UE no se puede "distraer de lo esencial" y lo que Ucrania más necesita "de inmediato", que es apoyo financiero, militar y humanitario.

El estatuto de candidato "en sí no resuelve ningún problema concreto de Ucrania" y no es "sustitutivo" de esos apoyos, subrayó Costa, que rechazó que Portugal haya sido "ambiguo" sobre si apoyaría o no la concesión de ese estatuto.

Y consideró "fundamental" que todos los países que apoyen la recomendación de Bruselas en el Consejo Europeo lo hagan "de buena fe y de cuerpo entero" para que "no se generen falsas expectativas que puedan tener en el futuro un efecto rebote muy inconveniente en la credibilidad de la UE y en la confianza de los ucranianos".

CAMBIOS EN LA UE

Costa dijo además que está "convencido" de que todos los líderes europeos que "de forma tan emotiva" expresaron su apoyo a la adhesión de Ucrania son "conscientes" de los cambios que habría que hacer en el bloque.

"Esta perspectiva de futura integración, no solo de Ucrania y Moldavia sino también de los Balcanes Occidentales, exige una reflexión sobre la futura arquitectura institucional y presupuestaria de la UE", defendió el primer ministro portugués.

En ese sentido, mencionó el debate sobre un aumento o reorganización del numero de diputados del Parlamento Europeo o sobre la composición de la Comisión Europea, ya que "es impensable que pueda funcionar con 33 ó 34 miembros".

"Y cuando pensamos en futuras ampliaciones tenemos que saber si los actuales contribuyentes están disponibles para aumentar la dotación presupuestaria o si el pastel que existe actualmente pasa a tener que ser repartido entre un conjunto mayor de socios", añadió.

La Comisión Europea recomendó este viernes a los Veintisiete conceder primero a Ucrania una "perspectiva europea" y posteriormente el estatus de "candidato" si el país lleva a cabo "importantes reformas", decisión que también extiende a Moldavia.

Sin embargo, sobre Georgia recomendó que se quede en esa primera etapa y se reevalúe su situación antes de recomendar que sea candidato. EFE

