La Revolución Americana revive en el Abierto de EEUU

Redacción deportes (EFE), 17 jun.- La bolsa de los palos de varias de las grandes estrellas del Abierto de los Estados Unidos no pasará desapercibida. Aprovechando la cercanía de The Country Club con Boston, una marca ha creado una bolsa con símbolos del inicio de la independencia estadounidense del Reino Unido. La bolsa, que ya se ha agotado en la web de la compañía, tendrá que ser utilizada también por golfistas británicos de la marca, como Rory McIlroy o Tommy Fleetwood.

El Abierto de Estados Unidos es una cita que no suelen desaprovechar las principales marcas del golf para mostrar nuevos diseños y productos a los ojos del mundo entero. Es habitual que los golfistas se conviertan en maniquíes improvisados que lucen ante millones de aficionados lo último de lo último en gorras, polos, zapatos, palos e incluso bebidas o barritas energéticas.

En esta edición de 2022 también será así, y se dará una curiosidad que va más allá de contratos de marketing. Las bolsas o clubs en las que los golfistas de la marca TaylorMade llevarán sus palos mostrarán un diseño que perfectamente podría ser el del equipo olímpico estadounidense, con la bandera de las barras y estrellas presente y muchísimos guiños al patriotismo del país norteamericano.

El motivo de este homenaje a la bandera no es otro que la cercanía geográfica del The Country Club con el que fuera epicentro de la Revolución Americana iniciada en 1773, que fue el primer paso hacia la independencia de Estados Unidos sobre el Reino Unido, cuando un grupo de colonos vestidos de amerindios arrojó al mar la carga de té de tres buques británicos en el puerto de Boston.

Un episodio histórico que llevó a que se unieran las trece colonias originales que conformarían una nueva nación, los Estados Unidos de América. Y que está considerado a su vez como una de las mayores humillaciones sufridas por el imperio británico.

Casi 250 años más tarde, golfistas británicos como Rory McIlroy o Tommy Fleetwood pasearán por el Abierto de Estados Unidos portando esa bolsa conmemorativa de la derrota más dura en la historia de su país. Quizás por esto, una vez que pase el torneo, el campeón del último Canadian Open se deshará de ella y la regalará al ganador de un sorteo que ya ha iniciado en sus redes sociales oficiales.

Este homenaje histórico se ha convertido también en un éxito de ventas, hasta el punto que en la tienda online de la marca las bolsas, que se venden por 599 dólares (569 euros), ya están agotadas.

La bolsa incluye los colores de la bandera estadounidense estampados en múltiples zonas, y muchísimos detalles que hacen referencia a la idiosincrasia de Estados Unidos y de esa zona de Nueva Inglaterra. El color marrón representa el tono de las aguas teñidas de té en el puerto de Boston, y bordada está la fecha del 18 de abril de 1775, cuando al anochecer Paul Revere salió a caballo de la ciudad para advertir de que llegaban los soldados británicos.

Los faroles que portaba Revere para anunciar por dónde venían los británicos -un farol si era por tierra y dos si era por mar-, también aparecen en uno de los bolsillos. Además, el diseño de los espacios donde se guardan las pelotas está inspirada en los uniformes que llevaban los patriotas americanos durante la guerra Revolucionaria.

Otro bolsillo lleva bordado un vaso helado de cerveza, marcando la tradición de la zona con esa bebida. En la base de la bolsa se puede ver un medallón de ladrillos que rinden homenaje al famoso ‘Freedom Trail’ que une 16 lugares históricos en la ciudad de Boston.

Unas bolsas cuyo diseño recuerda que en aquella zona de Estados Unidos hubo un periodo histórico en los que los británicos no eran bien recibidos, pero este fin de semana en The Country las cosas serán bien diferentes: no solo se les ovacionará en cada green, sino que además portarán los colores de la bandera de barras y estrellas. EFE

ngd/mam/ea