GM aumenta precio del Hummer eléctrico en US$6.250 por inflación

(Bloomberg) -- General Motors Co. está elevando los precios de los Hummer, uniéndose al grupo de fabricantes de vehículos eléctricos que cobran más a los compradores para compensar la inflación en los productos básicos y materiales necesarios para la producción.

La división de camionetas GMC de GM dijo que aumentará los precios de etiqueta del Hummer electrico en US$6.250 a partir del 18 de junio, lo que se suma a los costos para el consumidor que van desde los US$80.000 para la versión más sencilla hasta más de US$110.000 para la Edición 1 de primera categoría. El vehículo, que atrae a compradores de lujo, actualmente suma 77.500 reservas.

