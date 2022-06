Chapado: "El atletismo mundial está viviendo una época brillante"

Madrid, 17 jun. Raúl Chapado, presidente de la Real Federación Española de Atletismo (RFEA), dijo este viernes, en la previa del mitin de Madrid, que el "atletismo mundial está viviendo una época brillante", con una mejora continua de récords y un alto nivel competitivo de los deportistas que competirán en el estadio de Vallehermoso.

Diecinueve medallistas internacionales al aire libre (cinco olímpicos, cinco mundiales y diez europeos) se citan en Vallehermoso, en una reunión del World Athletics Continental Tour Silver que supondrá el regreso del público al estadio, tres años después.

"El atletismo mundial esta viviendo una época brillante. Se están rompiendo récords mundiales y aquí este año se han batido 83 récords nacionales", declaró el presidente de la RFEA, que no echa en falta su época de atleta profesional.

"La ilusión que transmiten en las gradas los deportistas es tan satisfactorio como estar en las pistas como esta de Vallehermoso. Madrid siempre ha sido atletismo y es muy importante tener las bases", manifestó.

"Lo más importante es lo que dejan después estos campeonatos. No solo por proyectar la imagen de la ciudad, sino porque es muy importante que una ciudad demuestre su apuesta por el deporte. El atletismo, como primer deporte olímpico, debe ser clave", comentó.

La atleta catalana Sara Gallego, que recientemente rompió la barrera de los 55 segundos en 400 vallas (54.87), apuntó que ahora que es "absoluta el objetivo es estar con las mejores".

"Ahora mismo pienso más en mi marca. Es importante ser competitivo pero me voy centrando en bajar décima a décima. Como tenemos campeonatos grandes este año iré a por todas", señaló.

El atleta turco de origen azerbaiyano Ramil Guliyev (9.97) se enfrenta al nigeriano Raymond Evevwo (9.96) con el objetivo de bajar de 10 segundos en los 100 metros. El récord de Vallehermoso que ostenta Mike Rodgers es de 9.97 desde 2019.

"Espero hacer mi marca de la temporada en Madrid. Quiero mostrar que puedo ser rápido y dar todo aquí. Este año el calendario viene cargado y quiero hacerlo bien", apuntó.

Uno de los platos fuertes del mitin será el 800. Se miden el plusmarquista español Saúl Ordóñez (1:43.65), el campeón mundial en pista cubierta Mariano García (1:45.67), el finalista olímpico Adrián Ben (1:44.18) y el bronce europeo indoor de 1500 m Jesús Gómez (1:45.67).

"La última semana he estado entrenando bastante bien y espero que salga en competición. Ojalá pueda ganar mañana y mejorar la marca del verano. Los últimos años que he estado a buen nivel, he competido muy bien en Madrid y espero que el público nos lleve en volandas", comentó Mariano García, durante la presentación celebrada en Vallehermoso.

El atleta murciano, campeón del mundo de 800 en pista cubierta en Belgrado, dijo que después de ganar se sintió "agobiado".

"Soy un chico tranquilo, solo me transformo sobre la pista, y cuando me encontré el móvil lleno de mensajes me agobié. Me puse a responder a todos pero llegó un punto en el que con tanta cosa decidí centrarme porque necesitaba calma", destacó Mariano, que desveló que aún no tiene decidido si competirá en el Mundial de Eugene o el Europeo de Múnich.

"No sé si prepararé mejor el Europeo o el Mundial. Los dos es difícil. Aún así, antes de todo esta ganarse la plaza en el Campeonato de España", subrayó.

Sofia Miranda, concejala de Deportes del ayuntamiento de Madrid, dijo que este "mitin de Madrid va a brillar con luz propia" y subrayó que Vallehermoso es "la calle de los grandes campeones pero también de los cientos de niños que vienen todas las semanas con su club".

"De esta forma se da sentido a estas instalaciones. Madrid se ha consolidado como un gran referente en los campeonatos de atletismo", confesó.

El mitin de Madrid supone una buena oportunidad para ver a algunos de los mejores atletas españoles representados en tres finalistas olímpicos en Tokio, nueve medallistas europeos y mundiales tanto al aire libre como en pista cubierta, y catorce medallistas en el pasado Iberoamericano de Alicante. EFE

