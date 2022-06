Austria también recibe un tercio menos del gas previsto de Gazprom

Viena, 17 jun. Tras las cortes registrados en Alemania e Italia, el gigante del gas ruso Gazprom ha reducido el envío de gas natural también a Austria, cuyo consorcio semiestatal OMV aseguró anoche que recibe un tercio menos de gas de lo previsto.

"Gazprom no ha informado de una reducción de los suministros. La reducción para AT es más o menos 1/3. Debido a la baja demanda eso no tiene ningún efecto sobre el suministro de nuestros clientes", señala OMV en un mensaje de Twitter.

"En caso de necesidad, las cantidades que faltan pueden ser compensadas con las reservas o con el mercado al contado", agrega el mensaje de OMV, la principal empresa energética de Europa central, controlada por el Estado austríaco y por un fondo de los Emiratos Árabes Unidos.

Mientras, el regulador energético austríaco E-Control aseguró este viernes que el país tiene actualmente reservas almacenadas de gas que equivale a un 40 % de su consumo anual.

Desde el ministerio de Energía austríaco señalaron que las autoridades "supervisan la situación y están en estrecho contacto con OMV".

"En estos momentos no hay indicios de que se pueda producir un corte de suministro, pero estamos preparados para todos los escenarios", señaló el ministerio anoche en un comunicado.

El 80 % del gas natural importado de Austria proviene de Rusia, por lo que el Gobierno austríaco es en la Unión Europea (UE) uno de los más reacios a aplicar un embargo contra el gas ruso por la invasión de Ucrania. EFE

jk/jac