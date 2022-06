Aleix Espargaró se siente "enfadado" con el cuarto puesto

Sachsenring (Alemania), 17 jun. El español Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que reconoció tener muy buen ritmo, no está satisfecho con su resultado en los entrenamientos libres del Gran Premio de Alemania de MotoGP, pero señalo que "no estar contento con el cuarto puesto quiere decir que el cuarto puesto es bueno".

"Estoy enfadado porque he hecho tres vueltas en 20.2, que es un tiempo rapidísimo, y eso significa que algo he hecho mal, porque tenía que haber hecho alguna vuelta en 19.8 y eso me ha mosqueado un poco, pues he sido lento en el primer parcial, que es en donde tengo que mejorar, pero en el tercero y el cuarto era rápido y con el neumático de carrera he sido muy, muy rápido y el ritmo ha sido muy bueno", destacó.

"Más de lo que me esperaba y me deja contento, aunque no me gusta el cuarto puesto, ya que no estar contento con el cuarto quiere decir que el cuarto es bueno", recalcó. EFE

JLL/ism