Rusia y EEUU están en punto "muy candente" de confrontación, dice el Kremlin

Moscú, 16 jun. Rusia y Estados Unidos se encuentran actualmente en un "punto de confrontación muy y muy candente", declaró este jueves el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Según Peskov, pese a las esperanzas que surgieron acerca de una posible mejora de relaciones tras el encuentro hace un año de los líderes de ambos países en Ginebra, "Washington rechazó discutir el tema de seguridad de Rusia y la no ampliación de la OTAN" hacia las fronteras rusas.

Al comentar la posibilidad de un nuevo encuentro entre Vladímir Putin y Joe Biden, Peskov dijo que "a duras penas sería posible ahora o en el futuro próximo".

La única forma de normalizar las relaciones es la renuncia, por parte de EEUU, a sus ambiciones de hegemonía y la comprensión de que "Rusia no quiere, no es y no planea ser el vasallo de nadie en ningún sentido".

Este miércoles Peskov admitió que Rusia y Occidente tendrán que interactuar en el futuro, pero siempre y cuando se respeten los intereses y las preocupaciones de las partes.

"La comunicación es necesaria, en el futuro de todas formas tendremos que hablar. EEUU no se irá a ninguna parte, Europa tampoco y habrá que comunicarnos de alguna manera", dijo.

Agregó no obstante que está interacción tendrá que estar basada únicamente en los principios de respeto mutuo, de la seguridad indivisible y de los intereses de las partes.EFE

