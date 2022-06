Paquete de acuerdos comerciales en peligro en las negociaciones de la OMC

Ginebra, 16 jun. El mayor paquete de acuerdos sobre comercio que se ha negociado en los últimos años corre el riesgo de no salir adelante por desacuerdos de última hora en la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) que hoy se encuentra en su quinto día, tras una prorroga para intentar sacarlos adelante.

Contra todas las expectativas, es el acuerdo destinado a eliminar los subsidios que incentivan una pesca dañina el que se ha vuelto a abrir -tras un entendimiento preliminar que requirió recortar considerablemente los compromisos- y corre el peligro de hacer naufragar estas negociaciones, dijeron a Efe fuentes diplomáticas.

ESCASA AMBICIÓN EN PESCA

Los cambios introducidos rebajaron la ambición de este acuerdo, destinado a eliminar las ayudas económicas a la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, a la sobreexplotación de recursos marinos en riesgo y a la sobrepesca en general, aunque este último desapareció del texto para eliminar elementos demasiado contenciosos.

Pese a ello, el grupo de países de África, el Caribe y el Pacífico (conocidos como ACP) pidió que se reabrieran las discusiones pues al retirarse el apartado dedicado a la sobrepesca desaparecía también una cláusula que les garantizaba un trato más favorable por su condición de menos desarrollados.

India, a la que prácticamente todos los países apuntaban como la que ponía obstáculos a los acuerdos con sus exigencias, se presentó hoy a sí misma como una nación facilitadora de consensos.

"Sería una vergüenza que por (diferencias en) tres o cuatro palabras no seamos capaces de llegar a un acuerdo", dijo el ministro de Comercio de India, Shri Piyush Goyal, a un grupo de periodistas mientras descansaba en el gran atrio de la sede de la OMC esperando el resultado de negociaciones por separado con los países ACP.

En los días anteriores el representante indio había tenido posiciones muy duras contra los países industrializados que durante décadas han explotado en exceso los mares y ahora reclamaban a los países en desarrollo asumir compromisos similares a los suyos.

FUERA DE JUEGO

Según varias fuentes comerciales de distintas regiones consultadas por EFE, del paquete de negociaciones también ha salido el texto completo dedicado a las reservas públicas de alimentos.

Este documento de negociación planteaba que esas reservas pudiesen exportarse en caso de emergencia alimentaria, a lo que muchos países se oponían por considerarlo un subsidio escondido a las exportaciones.

Este asunto era de especial interés para India, que creó ese tipo de reservas -para lo que recibió una autorización especial de la OMC- y quería un aval legal para exportarlas, como acaba de hacerlo el pasado mes para Sri Lanka, que está sufriendo una crisis económica y humanitaria profunda.

Goyal aseguró, no obstante, que su país no necesita ninguna autorización de la OMC para "exportar ayuda humanitaria" y criticó a los países que "no entienden las necesidades que hay en el mundo".

En cambio, un acuerdo para no poner obstáculos a las exportaciones de alimentos cuando sean compras del Programa Mundial de Alimentos de la ONU (con fines humanitarios) estaría cerrado, aunque también aquí se habría introducido una excepción que permite restringir esas ventas en caso de necesidad vital de un país.

Con ello, este acuerdo también perdió fuerza.

MÍNIMO ACUERDO EN VACUNAS

Otro acuerdo que había generado expectativa era el relacionado con la suspensión de las patentes de las vacunas para la covid-19 para permitir que los países en desarrollo copien las vacunas existentes y hagan sus propias versiones genéricas.

Como el resto, este acuerdo ha quedado disminuido al excluir de su alcance los test de diagnóstico y medicamentos, como lo habían pedido India y Sudáfrica, autores de la propuesta que luego recibió un amplio apoyo de países en desarrollo.

"Hemos visto que no todos están listos para esto", comentó el ministro indio, en referencia a la oposición que mostraron algunos países de la Unión Europea, así como el Reino Unido y Suiza.

Otra restricción que impone este acuerdo es a que un país que recibe vacunas genéricas de otro pueda reexportarlas.

Isabel Saco