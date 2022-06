Nueva versión de "Father of the Bride" se ríe de estereotipos latinos en EEUU

Toni Belchi

Miami, 16 jun (EFE) - Una nueva versión de la comedia "El padre de la novia", rodada en Miami y con Gloria Estefan y Andy García en los papeles que Joan Bennett y Spencer Tracy interpretaron en la original de 1950, se burla de los estereotipos latinos, según dijeron a Efe sus protagonistas.

La nueva versión de “Father of the Bride”, que se estrena este jueves en Estados Unidos a través de la plataforma de video bajo demanda HBO Max, es una desternillante comedia centrada en las diferencias culturales de los latinos que habitualmente no aparecen en las superproducciones de Hollywood.

“Es mejor reírse de uno mismo que dejar a otros que se rían de uno”, aseguró la cantante Gloria Estefan, que debuta como actriz protagonista con esta película, durante una entrevista con Efe en Miami.

Para la artista cubano-estadounidense, que hace el papel de Ingrid Herrera, utilizar el humor para hablar de las costumbres latinas es un síntoma de que “la sociedad avanza”, aunque sostiene que siempre debe hacerse “con respeto y aprecio”.

“No podemos olvidarnos de reír, pero es lindo hacerlo con respeto, elevando la cultura y mostrando las contribuciones de los latinos en este país”, dijo.

Además de Estefan están en el elenco Andy García, Diego Boneta, Adria Arjona e Isabela Merced.

NO TODOS LOS LATINOS SON IGUALES

El largometraje, inspirado en la novela homónima de 1949, gira en torno a una familia cubana y otra mexicana que se encuentran en la ciudad de Miami (Florida) para celebrar la unión matrimonial de sus dos hijos, Sofía Herrera (Arjona) y Adán Castillo (Boneta).

Los exteriores fueron rodados íntegramente en auténticos escenarios miamenses y cuidando hasta el más mínimo detalle.

La emblemática Calle Ocho, en el corazón del barrio cubano de la Pequeña Habana, el Parque del Dominó o la popular discoteca Ball and Chain fueron algunos de los lugares escogidos para aparecer en la cinta.

La trama se centra en los preparativos de la boda, cuando salen a relucir las “profundas diferencias culturales” entre las comunidades latinas en Estados Unidos, el “choque entre generaciones” y los problemas que todo ello comportará para ambas familias a la hora de preparar este enlace que, por supuesto, no será del agrado de todos.

“La dinámica de estas dos familias acaba creando una película con mucho amor, honestidad, cariño y humor que hace que estemos dispuestos a reírnos de nosotros mismos y de los puntos de vista de los diferentes personajes”, dijo Andy García, quien interpreta a Billy Herrera y también ejerce de productor ejecutivo.

En esa línea, Adria Arjona, que hace el papel que en la cinta de 1950 interpretó Elizabeth Taylor, explicó que la idea del equipo era exagerar al máximo la diversidad cultural entre los hispanos, pero sin caer en la burla fácil que muchas veces se utiliza en otras películas de Hollywood para identificar a este tipo de personajes.

“Todos nosotros somos latinos y no íbamos a dejar que nadie cayera en la tentación de hacer un estereotipo negativo (de los latinos). Por eso nos protegimos mucho para evitar eso”, indicó la hija del cantante guatemalteco Ricardo Arjona.

Pero, más allá de los clichés, la película también acaba siendo una reivindicación de la imagen de los latinos en Estados Unidos, que durante mucho tiempo han sido considerados un bloque monolítico sin tener en cuenta su diversidad.

“En muchas ocasiones se ha representado a los latinos como un monolito, sin explicar si hay una diferencia entre los que emigramos acá, los que nacieron acá, o si somos de Sudamérica o Centroamérica”, apuntó el director Gaz Alazraki, nacido en México, que vio en este proyecto cinematográfico una “oportunidad de oro para explicar la realidad”.

POR UN HOLLYWOOD MÁS INCLUSIVO

Por otro lado se mostró satisfecho porque "ya están abriendo las puertas a diferentes directores, escritores y actores latinoamericanos", aunque recalcó que "falta mucho por hacer para alcanzar las cuotas de representatividad".

"Lo que nos dicen los datos es que nos falta mucho para que los latinos estén representados con el mismo porcentaje que en la vida en real", dijo Alazraki.

Por otro lado, los protagonistas de “Father of the Bride” se mostraron muy satisfechos por los esfuerzos que se han hecho en los últimos años para que la industria del cine estadounidense sea “un lugar mucho más inclusivo” y permitir así que las minorías se vean reflejadas en los proyectos.

El mexicano Diego Boneta, que lleva 15 años trabajando como actor en Los Ángeles (California), reconoció que “hay una diferencia grande” en comparación con sus inicios y que ahora los estudios apuestan mucho más por mostrar la diversidad cultural.

“Creo que esta película es un ejemplo de cómo un estudio tan importante como Warner Brothers está viendo la importancia y la relevancia de los latinos”, sentenció Boneta, que saltó a la fama mundial gracias a su papel protagonista en la serie Luis Miguel de Netflix.

Tras la premiere en Miami de este filme una emocionada Estefan escribió en Facebook: "Qué noche tan INCREÍBLE fue!!! Nuestro estreno en #miami de #fatherofthebride gracias a todos los que vinieron y mucho amor a mi elenco y equipo que siempre tendrá un lugar especial en mi". EFE

tb/msc/ar

(vÍdeo) (foto)