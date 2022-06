Lego invierte US$1.000m en su primera fábrica en EE.UU.

(Bloomberg) -- Lego A/S, el fabricante de juguetes más grande del mundo, invertirá US$1.000 millones en su primera fábrica en Estados Unidos para aprovechar la creciente demanda en las Américas.

La planta tendrá su sede en Virginia y empleará a más de 1.760 personas, dijo la empresa danesa en un comunicado. Sus operaciones, diseñadas como neutrales en carbono, comenzarán en la segunda mitad de 2025.

“La ubicación en Virginia nos permite construir un parque solar, que respalda nuestras ambiciones de sustentabilidad y proporciona enlaces fáciles a las redes de transporte de todo el país”, dijo el director ejecutivo, Niels B Christiansen.

Lego, propiedad de la familia multimillonaria Kirk Kristiansen, a principios de este año informó que su utilidad en 2021 aumentó en un tercio, alcanzando un récord, ya que la demanda de sus coloridos bloques de construcción crece rápidamente. El año pasado, anunció planes para abrir una nueva fábrica en Vietnam y la instalación de Virginia se convertirá en la séptima a nivel mundial a medida que la compañía amplía su red de producción.

Nota Original:

Lego Invests $1 Billion in First US Factory as Brick Sales Grow

More stories like this are available on bloomberg.com

©2022 Bloomberg L.P.