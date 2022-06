La investigación oficial del derrumbe de Surfside entra a su fase más intensa

Miami, 16 jun. La investigación oficial para descubrir las causas del derrumbe parcial de un edificio en junio de 2021 en Surfside (Florida, EE.UU.) pasan ahora a una nueva fase y lo hacen todavía con un abanico de dos docenas de hipótesis, explicó este jueves a Efe una de las responsables de las pesquisas, Judith Mitrani-Reiser.

Los técnicos del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST) que investigan el colapso parcial del edificio Champlain Towers South el 24 de junio de 2021, en el que murieron 98 personas, se preparan para comenzar la fase de pruebas "destructivas" o "invasivas" de cara a conocer nuevos detalles que les puedan llevar a determinar las causas de lo sucedido.

Los restos recolectados, incluidos componentes estructurales como las columnas del edificio, será sometidos a pruebas invasivas, que requieren de su manipulación, perforación y corte, para determinar sus propiedades mecánicas y serán objeto de pruebas de corrosión y químicas para conocer las características del material, como su densidad y porosidad.

La información se sumará a la ya conseguida en la primera fase de la investigación para ir eliminando hipótesis sobre qué provocó la tragedia.

"Tenemos más de dos docenas de hipótesis y en este momento no estamos dando prioridad a ninguna de ellas singularmente, y las estamos analizando como que tienen la misma probabilidad, y hasta que no terminemos nuestro trabajo, no queremos achicar esa lista", dijo Mitrani-Reiser, codirectora de la investigación junto con Glenn Bell.

El trabajo técnico tras esta fase "más intensa" de la investigación, que comenzará este verano con las pruebas invasivas y la expansión de los modelos basados en computadora, concluirá a fines septiembre de 2023, mientras que el informe final y las recomendaciones de NIST se dará a conocer un año más tarde, calculó.

Las pruebas, explicó, les dará las claves de las propiedades de esos materiales "en el momento del colapso" y que se podrán comparar con las del edificio cuando se diseñó.

Un total de 98 personas murieron a causa del derrumbe, que pese a ser parcial dejó inhabitable el edificio, el cual fue derribado el 4 de julio de 2021.

El inmueble construido en 1981 se hallaba en medio de un proceso conocido como "recertificación", que consiste en una revisión de las estructuras y las instalaciones de electricidad requerida por ley al ser una edificación de 40 años.

Tres años antes, un informe hecho por una firma de ingenieros alertó de serios problemas de estructura en la edificación que merecían atención urgente. EFE

