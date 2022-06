Evenepoel: "Hacía mucho calor y lo he pagado, mis piernas estaban pesadas"

Redacción deportes, 16 jun. El belga Remco Evenepoel (Quick Step), que cedió 2:12 en línea de meta de la quinta etapa de la Vuelta a Suiza, justificó su bajo rendimiento en el calor que hubo durante la jornada y que le hizo "pagar" el esfuerzo notando las piernas "muy pesadas".

A falta de tres jornadas para concluir la ronda suiza Evenepoel es decimonoveno de la general a 2:22 del líder, el ruso Aleksandr Vlasov (BORA).

"Hacía mucho calor y en un día como este si te calientas más de lo debido lo pagas. Ese fue mi caso. Durante los últimos kilómetros sentí que mis piernas se volvían cada vez más pesadas. No diré que estaba teniendo un día muy malo, pero no fue suficiente para seguir el ritmo de los que iban primeros", dijo Evenepoel, al concluir la quinta etapa.

"Ahora vienen dos etapas muy difíciles, así que seguiré luchando y dando lo mejor de mi. También está la contrarreloj, que tengo en mente y que es bastante larga. Creo que aún no está perdida la general pero esta claro que no está fácil. No tengo que conceder más tiempo si quiero conseguir una buena clasificación general final", concluyó. EFE

